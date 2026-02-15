Da ti bude zlo od muzike
Laibach najavljuje novi album ‘MUSICK’ i europsku turneju, singlom komentiraju AI generirani sadržaj
Laibach se vraća albumom ‘MUSICK’ (izlazi 1. svibnja 2026.), svojim prvim autorskim studijskim izdanjem nakon dvanaest godina. Najavni singl ‘Allgorhythm’, nastao u suradnji s pjevačicom Wiyaalom i producentom Richardom X-om, izvorno je pisan s mišlju o Euroviziji. Album je maksimalistički pop-kolaž koji istražuje “digitalni otpad”, utjecaj umjetne inteligencije i prezasićenost glazbom. Kroz zvukove inspirirane K-popom i eurodanceom, Laibach istodobno slavi i kritizira postmodernu stvarnost. Unatoč brojnim suradnicima (Senidah, Manca Trampuš), bend ostaje vjeran svojoj metodi pastiša i satire, tretirajući algoritme i glazbu kao suvremene oblike manipulativne čarolije. Ravno do dna