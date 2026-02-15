Da ti bude zlo od muzike

Laibach najavljuje novi album ‘MUSICK’ i europsku turneju, singlom komentiraju AI generirani sadržaj - Monitor.hr
Laibach najavljuje novi album ‘MUSICK’ i europsku turneju, singlom komentiraju AI generirani sadržaj

Laibach se vraća albumom ‘MUSICK’ (izlazi 1. svibnja 2026.), svojim prvim autorskim studijskim izdanjem nakon dvanaest godina. Najavni singl ‘Allgorhythm’, nastao u suradnji s pjevačicom Wiyaalom i producentom Richardom X-om, izvorno je pisan s mišlju o Euroviziji. Album je maksimalistički pop-kolaž koji istražuje “digitalni otpad”, utjecaj umjetne inteligencije i prezasićenost glazbom. Kroz zvukove inspirirane K-popom i eurodanceom, Laibach istodobno slavi i kritizira postmodernu stvarnost. Unatoč brojnim suradnicima (Senidah, Manca Trampuš), bend ostaje vjeran svojoj metodi pastiša i satire, tretirajući algoritme i glazbu kao suvremene oblike manipulativne čarolije. Ravno do dna


Laibach na Četvrtom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu: Nisu pomaknuli vlastite granice, ali ostaje ista ona uznemirenost

Četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu na bivši Dan republike 29. studenoga, otvorio je osnivač kultne slovenske grupe Laibach Jani Novak, riječima: Nemojte se previše veseliti. Vođa Laibacha, stao je čitati kritike, i grudve komentara, uvreda, zgražanja i filozofskih uvida, ali i frustracija koje su im odaslali različiti pojedinci iz različitih država, uglavnom putem društvenih mreža, potaknuti, ili bolje reći iznervirani viješću da će Laibach nastupiti na antifašističkom festivalu u Jajcu.

S crnim križem na rukavu, za miks pultovima, iza kojih se na zidu izmjenjuju vizuali, projekcije povijesti 20. stoljeća bivše države i sve djeluje hiptnotički: zastave, i ljudi, rovovi i plugovi, ratovi i blato, ofenzive vojski, nacistički zločini razaranja i koncentracijski logori, ispod kojih se katkad provuku glasovi boraca, političkih onodobnih funkcionera, različitih govornika, pa i onih sa suprotnih strana. Vrlo brzo Milan Fras pjeva: “Mi kujemo bodočnost”… Novosti

Laibach u Jajcu: Isprika Titu i buđenje Antifašizma

Jajce je 29. studenoga, na Dan Republike, ugostilo provokativni AVNOJ Fest, čija je zvijezda bio slovenski Laibach. Kontroverzni koncert održan je u dvorani Drugog zasjedanja AVNOJ-a, a slovenska grupa iznenadila je publiku izravnom isprikom Titu zbog “pornografske repeticije” i sudjelovanja u uništenju države. Lider grupe istaknuo je da je Jugoslavija trajna inspiracija. Istovremeno, povjesničar Dragan Markovina je za Vidu TV naglasio nužnost ponovnog brendiranja antifašizma, jer je ta baština “odbačena i ponovno aktualna” zbog bujanja fašizma.

Laibach u Boogaloou: Kovanje budućnosti i prošlosti

Naravno da nastup Laibacha u Boogaloou i historijski ima smisla budući da je u pitanju ista ona dvorana nekad poznata kao Moša Pijade u kojoj su 1983. nastupili u sklopu zloglasnog 12. zagrebačkog muzičkog bienallea izvodeći svoj performans “We Forge the Future” koji se sastojao od više multimedijalnih projekcija od kojih je jedna uključivala paralelno prikazivanje propagandnog filma “Revolucija še traja” sa prizorima iz pornografskog filma. Performas je, legenda kaže, bio prekinut kad je lice Josipa Broza Tita bilo prikazano istovremeno s penisom u erekciji, što je naravno proizvelo nezapamćeni skandal u socijalističkoj zemlji. Poput Heraklitove rijeke, Laibach je vječno u stanju izmjene i njihova dva koncerta nikad nisu ista. Svakim izlaskom na pozornicu otkrivaju nam neko drugo lice, premda im svi oblici nisu i ne mogu biti jednako atraktivni. Ravno do dna, na Forumu su osupnuti njihovom verzijom hita iz 80-ih “I Want to Know What Love Is.

Laibach u Zagrebu: “Opus Dei” u novijem izdanju

Ovaj subotnji koncert u Boogaloo-u dio je njihove “Opus Dei” turneje koja prati istoimeni album iz 1987., ali remasterirano izdanje – odnosno nakon dugo vremena imali smo priliku čuti kultne pjesme s albuma u novijem izdanju. Osim samog albuma, izveli su i neke od hitova – “Mi kujemo budučnost” i “Brat moj”, da bi cijeli koncert završili obradom Foreignerove “I Want To Know What Love Is” koju je publika tražila. Muzika donosi i fotogaleriju, a nešto spominju i forumaši koji su bili.

Laibach u Laubi spaja nespojivo: Picassovu Guernicu, slovenske partizane, i proizvođače tepiha u Afganistanu

Najprije se izuvaju cipele. Iz ritualnog prostora, koji podsjeća na džamiju ili hram, ulazi se u sagovima prekriven, a Laibachovim citatima okružen Assimilator. Šetnja sagovima vodi u treći i posljednji dio “Unternehmen Barbarossa” – u dvije inačice. Prva je sag, koji se prvi put javno prikazuje, a ručno ga je izradila obitelj iz Afganistana. Laibach je još jednom uspio stvoriti spektakl užasa. Koji, ističe autor predgovora, možemo prepoznati oko sebe i u sebi. HRT

Laibach demantirao Bajagu: Nismo se nikad nudili da budemo predgrupa Rammsteinu

Istina je samo to da su Rammstein na početku bili veliki Laibach fanovi i da su kod Laibacha pronašli osnovnu inspiraciju za svoju glazbenu i stilsku usmjerenost. A da bi se Laibach ikada nudio Rammsteinu kao predgrupa, to nikako ne drži. Laibach je otklonio i suradnju s U2, koji su u početku 90-ih izrazili želju da nastupimo kao njihova predgrupa na stadionskoj turneji. Mi smo se s momcima iz grupe Rammstein inače nekoliko puta i susreli, ali to su bili uglavnom uljudni sastanci jer su nas oni htjeli osobno upoznati. Članovi Rammsteina su obično redovito dolazili na naše koncerte u Berlinu. U Sloveniji su Rammstein nastupili samo dva puta – rekli su iz Laibacha. Jutarnji

Bajaga prije 30 godina svirao s Rammsteinom, ispričao anegdotu s njima i s Laibachom

Ja sam svirao s Laibachom, s Rammsteinom prije jedno 30 godina na nekom festivalu u Sloveniji, kada su oni bili totalno nepoznati. I oni su bili kao ‘eno neki luđaci iz Njemačke, idu s tri kombija’. U jednom se voze, u drugom je oprema, a u trećem su ronilačka odijela i one sprave za bacanje vatre. I svi smo bili u fazonu – šta im je? A njima su Laibach bili idoli i tu se dogodi jedna nezgodna stvar po Laibach. Oni su tražili od organizatora da upoznaju Laibach. I ovi kažu kao: ‘Ko je Rammstein?’ I uglavnom, otkače ih. I poslije jedno dvije godine Laibach ono radi ovdje, ali Rammstein pravi veliku turneju po Europi, već su razbili maksimalno, i onda ovi iz Laibacha pitaju bi li mogli biti predgrupa. I ovi kažu: ‘Naravno da ne’. Index

Laibach: Moto ‘ništa nije istinito, sve je dopušteno’ relevantniji je nego ikad

Nakon mračnog i prilično žestokog klupskog koncerta u Tvornici ranije ove godine, Laibach se vraća u Zagreb sa simfonijskim djelom “Alamut”, prema romanu slovenskog književnika. Središnji lik je heretik Hasan ibn Saba, karizmatični vjerski i politički vođa Ismaelita i osnivač misteriozne islamske sekte Asasina – ili Hash‘shasina – , čije se ime i danas izgovara sa strahopoštovanjem. U “Alamutu” ideje radikalnog političkog i religijskog nihilizma isprepliću se s klasičnom perzijskom poezijom. Projekt je stvoren u suradnji s iranskim skladateljima i mnogim drugim suradnicima. Roman je objavljen 1938. godine i sarkastično je posvećen Benitu Mussoliniju – temelji na nijekanju svih učenja i tradicija te izražava najradikalniji filozofski skepticizam, nihilizam i cinizam. Taj se slogan u romanu više puta eksplicitno ponavlja i Bartol ga koristi kao središnji moto knjige. U svjetlu kaotičnih vrijednosti i poplave proturječnih informacija koje se vrte u svijetu medija, te degradirajuće diktature društvenih medija i agresivnih destruktivnih ratova koji sve više guše naše vrijeme, ovaj moto možda nikada nije bio relevantniji nego danas. Ravno do dna

Laibach: U Ukrajini se ne odvija samo ruska agresija

Nakon otkazivanja koncerta u Kijevu zbog navodnih nekih izjava iz prošlosti, Index je porazgovarao s članovima slovenske grupe: smatramo da se u kontekstu ukrajinskog rata ne događa samo agresija Rusije na tu državu, već da bi po svoj prilici taj konflikt mogao također biti dio realizacije dugoročne strategije koju je u svojoj knjizi The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, objavljenoj 1977. godine, opisao američki diplomat poljskog podrijetla Zbigniew Brzezinski. Osnovna ideja mu je bila “nahuškati” Sovjetski Savez da upadne u zamku vlastitog Vijetnama (ratom u Afganistanu), koji je SSSR trebao vojno i ekonomski iscrpiti i dovesti do njegovog slabljenja ili raspada. U tome je Brzezinski i uspio, a znamo i kakve su bile posljedice tog rata za Afganistan i cijelu regiju Bliskog istoka. Ukrajinci, naravno, u ovom trenutku ne žele čuti ništa o tome osim da se radi o čistoj ruskoj agresiji. Za njih je svako drugačije objašnjenje širenje “antiukrajinskog narativa”.