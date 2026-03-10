Tanzt mit Laibach
Laibach za BBC: Jugoslavija se sama srušila, mi smo bili njezin ‘orkestar s Titanica’
Eksperimentiranje zvukom, uz neizbježnu provokaciju, jedna je od glavnih odlika grupe od početka. Od toga izgleda neće biti izuzet ni novi album, čiji je izlazak najavila nedavno objavljena pesma Allgorhythm u, najblaže rečeno, nesvakidašnjem maniru. Iako naslov pjesme ukazuje da je „sve ritam“, u pitanju je i svojevrsna igra riječi, pa se može tumačiti i kao sarkastična kritika današnjice gdje algoritmi društvenih mreža određuju kakav će se sadržaj konzumirati. „Ako je 20. stoljeće proizvodilo mašine za rad, 21. stoljeće proizvodi mašine za misao.” BBC