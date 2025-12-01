I nisu čekali tramvaj

Mnogi glasovi, pogotovo onih anonimnih internetskih komentatora s lažnim profilima na društvenim mrežama, ali i istaknutih političara kao što je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, pokušavaju nas uvjeriti da fašizma i ustaštva u Hrvatskoj nema, kao da narod nema oči i uši i ne primijećuje. Žale se da nisu bile prisutne hrvatske zastave (jesu), ali su se isticale one Jugoslavenske. To često potkrijepljuju fotografijom na kojoj je zapravo zastava SR Hrvtaske kojoj je naša današnja država izravna nasljednica, za razliku od NDH čija obilježja nose oni fašisti i ustaše kojih, kako smo saznali od Bulja i botova, u našoj zemlji uopće nema. Još dvadesetak minuta prije samog početka zagebačkog marša ispod kipa Kralja Tomislava kod Glavnog kolodvora, osvrtali smo se oko sebe u strahu da će i ovaj prosvjed, kao i mnogi prije njega bez obzira na politički predznak, propasti zbog slabe posjećenosti. Ali zapravo okupljenu masu nismo mogli percipirati sve dok dugačka povorka nije krenula put Trga bana Jelačića. Ivan Laić za Ravno do dna