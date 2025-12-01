I nisu čekali tramvaj

Laić: Deset tisuća zagrepčana s barikada je mrziteljima i nasilnicima poručilo: ‘no pasaran!’ - Monitor.hr
Laić: Deset tisuća zagrepčana s barikada je mrziteljima i nasilnicima poručilo: 'no pasaran!'

Mnogi glasovi, pogotovo onih anonimnih internetskih komentatora s lažnim profilima na društvenim mrežama, ali i istaknutih političara kao što je sinjski gradonačelnik Miro Bulj, pokušavaju nas uvjeriti da fašizma i ustaštva u Hrvatskoj nema, kao da narod nema oči i uši i ne primijećuje. Žale se da nisu bile prisutne hrvatske zastave (jesu), ali su se isticale one Jugoslavenske. To često potkrijepljuju fotografijom na kojoj je zapravo zastava SR Hrvtaske kojoj je naša današnja država izravna nasljednica, za razliku od NDH čija obilježja nose oni fašisti i ustaše kojih, kako smo saznali od Bulja i botova, u našoj zemlji uopće nema. Još dvadesetak minuta prije samog početka zagebačkog marša ispod kipa Kralja Tomislava kod Glavnog kolodvora, osvrtali smo se oko sebe u strahu da će i ovaj prosvjed, kao i mnogi prije njega bez obzira na politički predznak, propasti zbog slabe posjećenosti. Ali zapravo okupljenu masu nismo mogli percipirati sve dok dugačka povorka nije krenula put Trga bana Jelačića. Ivan Laić za Ravno do dna


Jučer (13:00)

Ujedinjeni protiv fašizma: U centru Zagreba tisuće na antifašističkom maršu

U četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u 12 sati počeo je prosvjedni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U uvodnim govorima kod spomenika kralja Tomislava istaknuli su da antifašizam treba biti temeljna, neupitna vrijednost. Govorili su o nasilju nad migrantima i ženama, zadiranju u ženska prava, militarizaciji društva i povijesnom revizionizmu, te naglasila pravila nulte tolerancije na mržnju i zabranu stranačkih obilježja. Studentica i aktivistica Lucija Marković pozvala je na odbacivanje nasilja nad djecom i migrantima, kritizirajući Hrvatsku koja potiče sumnju umjesto tolerancije te odbacivanje domoljublja povezivanog s mračnim dijelovima povijesti. Index, Jutarnji, tportal

  • Maskirani mladići u crnom bacali su petarde i pokazivali srednji prst sudionicima antifašističkog marša u Rijeci, dok je policija pasivno promatrala. (Index)
24.11. (18:00)

Marš "Ujedinjeni protiv fašizma" najavljen za 30. studenog u Zagrebu

Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma najavljuje marš koji će se održati 30. studenog u podne ispred Glavnog kolodvora u Zagrebu. Organizatori upozoravaju na porast fašističkih simbola, prijetnji i zabrana u društvu, kao i na rastuću nesigurnost građana. Poručuju da je šutnja opasna i pozivaju na zajednički otpor relativizaciji fašizma te na obranu javnog prostora, kulturnih programa i sigurnosti. Marš se predstavlja kao prvi korak u dugoročnom antifašističkom djelovanju. Index