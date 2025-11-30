Duh adventa nek čeka

Ujedinjeni protiv fašizma: U centru Zagreba tisuće na antifašističkom maršu - Monitor.hr
U četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u 12 sati počeo je prosvjedni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U uvodnim govorima kod spomenika kralja Tomislava istaknuli su da antifašizam treba biti temeljna, neupitna vrijednost. Govorili su o nasilju nad migrantima i ženama, zadiranju u ženska prava, militarizaciji društva i povijesnom revizionizmu, te naglasila pravila nulte tolerancije na mržnju i zabranu stranačkih obilježja. Studentica i aktivistica Lucija Marković pozvala je na odbacivanje nasilja nad djecom i migrantima, kritizirajući Hrvatsku koja potiče sumnju umjesto tolerancije te odbacivanje domoljublja povezivanog s mračnim dijelovima povijesti. Index, Jutarnji, tportal

  • Maskirani mladići u crnom bacali su petarde i pokazivali srednji prst sudionicima antifašističkog marša u Rijeci, dok je policija pasivno promatrala. (Index)
28.02.2023. (18:00)

„Crvena krpa“ za fašiste

Otkud jugoslavenske zastave na masovnom antifašističkom prosvjedu u Italiji?

Firenze è solo antifascista', il corteo degli studenti dopo l'aggressione al Michelangiolo

Više jugoslavenskih zastava s crvenom petokrakom našlo se u prvom planu nedavnih prosvjeda u talijanskoj Firenci. Razlog okupljanja građana je napad neofašista na dvoje djece, učenike Srednje škole Michelangiolo. Na prosvjedu se okupio velik broj građana Firence, ponajviše studenata i učenika, ali i članova sindikata i političkih stranaka. U prvim redovima bili su i članovi antifašističke organizacije Centro Popolare Autogestito Firenza Sud. U dijelu talijanskog društva koji se ponosi antifašizmom tradicionalno postoje simpatije prema jugoslavenskom antifašizmu na koji su kroz povijest neki gledali kao na najbolji uzor, pogotovo zbog doprinosa Titovih partizana u borbi protiv fašističke Italije. Ta tendencija posebno je jaka u regijama Toskana i Emilia-Romagna. Ranije spomenuti Firenza Sud svaki 10. veljače stoga u svojim prostorima izvjesi jugoslavenske zastave kao jasnu poruku, odnosno „crvenu krpu“ za talijanske fašiste. Lupiga