Duh adventa nek čeka

Više jugoslavenskih zastava s crvenom petokrakom našlo se u prvom planu nedavnih prosvjeda u talijanskoj Firenci. Razlog okupljanja građana je napad neofašista na dvoje djece, učenike Srednje škole Michelangiolo. Na prosvjedu se okupio velik broj građana Firence, ponajviše studenata i učenika, ali i članova sindikata i političkih stranaka. U prvim redovima bili su i članovi antifašističke organizacije Centro Popolare Autogestito Firenza Sud. U dijelu talijanskog društva koji se ponosi antifašizmom tradicionalno postoje simpatije prema jugoslavenskom antifašizmu na koji su kroz povijest neki gledali kao na najbolji uzor, pogotovo zbog doprinosa Titovih partizana u borbi protiv fašističke Italije. Ta tendencija posebno je jaka u regijama Toskana i Emilia-Romagna. Ranije spomenuti Firenza Sud svaki 10. veljače stoga u svojim prostorima izvjesi jugoslavenske zastave kao jasnu poruku, odnosno „crvenu krpu“ za talijanske fašiste. Lupiga