Duh adventa nek čeka
Ujedinjeni protiv fašizma: U centru Zagreba tisuće na antifašističkom maršu
U četiri hrvatska grada – Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u 12 sati počeo je prosvjedni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U uvodnim govorima kod spomenika kralja Tomislava istaknuli su da antifašizam treba biti temeljna, neupitna vrijednost. Govorili su o nasilju nad migrantima i ženama, zadiranju u ženska prava, militarizaciji društva i povijesnom revizionizmu, te naglasila pravila nulte tolerancije na mržnju i zabranu stranačkih obilježja. Studentica i aktivistica Lucija Marković pozvala je na odbacivanje nasilja nad djecom i migrantima, kritizirajući Hrvatsku koja potiče sumnju umjesto tolerancije te odbacivanje domoljublja povezivanog s mračnim dijelovima povijesti. Index, Jutarnji, tportal