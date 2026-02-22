Lika u "litijskom" šoku

Projekt Jadar očito više nije samo srpski i Rio Tintov. Navukao je europsko odijelo koje su skrojili njemački krojači. Među njima i oni iz Zelene stranke, ali i iz njemačke autoindustrije koja bi trebala srpsko stanovništvo uključiti u “lanac stvaranja vrijednosti”. I priča o srpskim prosvjedima protiv litija u njemačkim i dijelu europskih medija, pogotovo onima koji su subvencionirani, počela se mijenjati i više se ne svodi samo na sukob pobunjenih građana i “autokratskog Vučićevog režima”. Sve više medijskog prostora dobijaju argumenti njemačkih i europskih zagovornika eksploatacije litija. Prije svega prenose se izjave stručnjaka koji tvrde da će iskopavanje litija u Europi, pa i u Srbiji, biti “zelenije” nego što je sada slučaj bilo gdje u svijetu.

Državna tajnica njemačkog ministarstva gospodarstva Franziska Brantner podržala je eksploataciju litija u Srbiji u suradnji s EU, ali primjenu ekoloških standarda za koje je, pak, odgovorna Srbija. Ta je njemačka stranka svojedobno podržavala prosvjede protiv rudarenja litija i pomagala pokret „Kreni pokreni“ koji je na tome nastao. Novosti