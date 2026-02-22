Lika u "litijskom" šoku
Litij u Gospiću: Bijelo zlato ili ekološka bomba?
U Gospiću se gradi prvi europski pogon za preradu litija, smješten na ekološki zaštićenom području uz rijeku Liku. Dok investitor Aleksandar Devčić uvjerava da je proces „zatvoren“ i potpuno siguran, građani i struka su alarmirani. Ključni prijepor je izostanak studije utjecaja na okoliš, koju predsjednica saborskog Odbora za okoliš smatra obveznom za kemijsku industriju. Građanske inicijative upozoravaju na netransparentnost i opasnost za izvore pitke vode, podsjećajući na ranija loša iskustva s opasnim otpadom u regiji. Projekt ostaje pod povećalom javnosti zbog straha od “ekološke bombe”. Dnevnik