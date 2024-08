Profit ispred ekologije

U svijetu je 2021. proizvedeno 540.000 metričkih tona litija, a do 2030. Svjetski ekonomski forum predviđa da će globalna potražnja dosegnuti više od 3 milijuna metričkih tona. Prodaja električnih vozila trebala bi dosegnuti 13,8 milijuna u 2023. godini, ali će naknadno porasti na preko 30 milijuna do 2030. godine (ako bude litija). Drugi analitičari ne vide deficit tako brzo, ali ipak predviđaju manjak do kraja desetljeća. Spomenimo samo kako u svijetu trenutno djeluje 101 rudnik litija. Iako je cijena litijeva karbonata porasla na rekordnu razinu, valja spomenuti kako je rudnicima litija općenito potrebno ‘10 godina ili više‘ kako bi postali potpuno funkcionalni. Lider