Nisu ni ljeta što su bila

Liberalna društva temelje se na pretpostavci univerzalnog ljudskog dostojanstva, jednakog dostojanstva za sve, no to nailazi na veliki otpor, jer pojedine skupine prema rasi, etničkoj pripadnosti, religiji i slično ne žele biti samo jednake svima drugima, već žele da njihov poseban status bude priznat. To je bila velika transformacija na ljevici krajem 20. stoljeća. Progresivna politika se nekoć temeljila na radničkoj klasi, a sada se fragmentirala u niz malih identitetskih skupina: žene, LGBT osobe, etničke manjine i svaka traži djelomično priznanje vlastitog identiteta. To prijeti osnovnoj pretpostavci liberalizma, koja polazi od jednakosti svih. To je izazvalo i žestoku reakciju desnice, gdje ljudi vjeruju kako je politika identiteta marginalizirala, recimo, bijelce ili dominantnu etničku skupinu u određenom društvu. A to nije dobro za zdravlje liberalne demokracije.

Trenutno je jedan od najvećih izazova to što se više ne možemo složiti ni oko osnovnih empirijskih činjenica, jer više ne vjerujemo znanosti, ne vjerujemo cijelom sustavu znanja koji smo izgradili kako bismo osigurali pouzdane informacije. A to će biti golem problem za demokracije u budućnosti. Francis Fukuyama u razgovoru za Ideje.