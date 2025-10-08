Kad Siri postane tvoj rođak
Ljudi više ne razlikuju AI glasove od stvarnih – deepfake postao svakodnevni zvuk
Novo istraživanje Sveučilišta Queen Mary pokazuje da većina ljudi više ne može razlikovati ljudski glas od onoga generiranog umjetnom inteligencijom. Sudionicima je pušteno 80 glasovnih uzoraka, a klonirani AI glasovi bili su gotovo neodvojivi od stvarnih – razlike su bile unutar statističke pogreške. Softver korišten u studiji zahtijevao je minimalno znanje i samo nekoliko minuta snimki stvarnog glasa. Istraživači upozoravaju da su takvi glasovi često percipirani kao dominantniji i pouzdaniji, što otvara ozbiljna pitanja o manipulaciji i sigurnosti komunikacije. Bug