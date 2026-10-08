Lokalne porezne stope drastično se razlikuju: Mjesto prebivališta građanima donosi razliku od nekoliko tisuća eura godišnje - Monitor.hr
Danas (10:00)

Pa ti živi u Zagrebu

Lokalne porezne stope drastično se razlikuju: Mjesto prebivališta građanima donosi razliku od nekoliko tisuća eura godišnje

Od 2024. godine gradovi i općine samostalno određuju stope poreza na dohodak. Dok Zagreb primjenjuje maksimalne stope (23 i 33%), rijetki gradovi poput Novalje, a od 2027. i Sinja, spuštaju nižu stopu na zakonski minimum od 15%. Zbog ovih razlika zaposlenici s istom bruto plaćom mogu na godišnjoj razini dobiti i do 3744 eura više u Novalji nego u Zagrebu, što pokazuje da porezno opterećenje na rad u Hrvatskoj ovisi o mjestu prebivališta. tportal


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Viktor Viljevac u novom tekstu odgovara na nove replike Velimira Šonje, ustrajući u tvrdnji da profitabilnost privatnog sektora u 2024. i 2025. godini nije drastično pala te da radnici nisu preplaćeni. Viljevac naglašava da nikada nije tvrdio da su poduzeća trebala povećati plaće, već da su to, s obzirom na povijesno visoke marže u odnosu na 2019., mogla učiniti.

Glavna točka prijepora je izbor statističkog obuhvata i indikatora profitabilnosti. Dok Velimir Šonje brani tezu o narušenoj korporativnoj stabilnosti i usporavanju rasta, fokusirajući se na slabljenje EBITDA marže (koja uključuje amortizaciju kao ključni pokretač budućih investicija) i koristeći šire nacionalne račune kako bi obuhvatio doprinos svih oblika kapitala inflaciji, Viktor Viljevac kontrira strogo mikroekonomskim pristupom. Viljevac inzistira na neto dobiti privatnog sektora i FINA-inim izvještajima, dokazujući da su poduzeća-dobitaši zadržala povijesno visoke marže.

10.07. (22:00)

E, sad imamo debatu

Ekonomski duel: Makroekonomski računi protiv mikroekonomskih marži

Velimir Šonje putem Arhiv analitike odgovara na optužbe sindikalnog portala Ideje.hr za dezinformiranje, ističući da kritičar Viktor Viljevac koristi pogrešnu metodologiju. Dok Viljevac analizom neto profitne marže (2019.–2025.) tvrdi da su poduzeća mogla isplatiti 13% veće plaće, autor objašnjava da je koristio širi makroekonomski koncept operativnog viška te EBITDA maržu. Podaci pokazuju da je EBITDA marža stabilna (oko 11,6%), dok udjel EBITDA u BDP-u pada. Rast neto dobiti rezultat je sporijeg rasta amortizacije i smanjenja gubitaka, a ne eksploatacije radnika, pa je zanemarivanje amortizacije opasno za dugoročni razvoj i plaće.

Rezime? Viljevac uspješno raskrinkava HUP-ov PR o ugroženim poslodavcima koji nemaju za kavu, dok Šonje uspješno brani ekonomsku struku od pojednostavljenih sindikalnih zaključaka koji ignoriraju troškove investicija i amortizacije.

17.06. (01:00)

Uzimaju nam poskrivečki

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11.06. (01:00)

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26.05. (09:00)

Važno je i u kojoj stolici sjediš

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Prema podacima DZS-a za prvo tromjesečje, žene u Hrvatskoj imaju 3,5 % nižu neto plaću (odnosno 3,3 % nižu bruto satnicu) od muškaraca. Ekonomist Ivica Brkljača ističe da ovaj neprilagođeni jaz ne znači diskriminaciju za isti rad, već odražava raspodjelu poslova. Najveći jaz u korist muškaraca je u financijama (22,5 %), zdravstvu (20,8 %) i trgovini (16,6 %), jer žene češće rade slabije plaćene administrativne i operativne poslove, dok muškarci drže upravljačke i specijalističke pozicije. Suprotno tome, u građevinarstvu žene zarađuju više jer rade kao inženjerke i arhitektice, dok muškarci uglavnom obavljaju fizičke poslove, koji su slabije plaćeni. Poslovni