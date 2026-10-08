Pa ti živi u Zagrebu
Lokalne porezne stope drastično se razlikuju: Mjesto prebivališta građanima donosi razliku od nekoliko tisuća eura godišnje
Od 2024. godine gradovi i općine samostalno određuju stope poreza na dohodak. Dok Zagreb primjenjuje maksimalne stope (23 i 33%), rijetki gradovi poput Novalje, a od 2027. i Sinja, spuštaju nižu stopu na zakonski minimum od 15%. Zbog ovih razlika zaposlenici s istom bruto plaćom mogu na godišnjoj razini dobiti i do 3744 eura više u Novalji nego u Zagrebu, što pokazuje da porezno opterećenje na rad u Hrvatskoj ovisi o mjestu prebivališta. tportal