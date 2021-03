E, ne može!

Milanović prihvatiti vrh sudbene vlasti, pod obrazloženjem koje se ukratko može svesti na to da taj vrh nije sankcionirao nijednu “vucibatinu” koja je napravila od nacionalnog pravosuđa nakaradu koje u iole pristojnom sudstvu nikako ne bi moglo proći. Milanović je odbio dati dopuštenje da se i dalje od pravosuđa pravi krpenu nakazu, što je hvale vrijedno bez obzira na to što su minimalne mogućnosti da u tome uspije jer mu za to treba većina Sabora a nju, razumije se, neće dobiti – osvrće se Marinko Čulić na izbor predsjednika Vrhovnog suda.