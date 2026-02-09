Mile Kekin ispunio obećanje: Izbacio svoju navijačku pjesmu i prateći spot - Monitor.hr
Uz pozdrav iz Berlina

Mile Kekin ispunio obećanje: Izbacio svoju navijačku pjesmu i prateći spot

Pjesma je glazbena reakcija na, kako on kaže, “sasvim opravdan komentar predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da Mile Kekin nema pjesmu koja motivira i gura hrvatske sportaše na velikim natjecanjima”. Pjesmu prati i prigodan navijački videospot koji je snimljen u Berlinu, pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović koji izrazito ekspresivno donosi domoljubne osjećaje koji u dijaspori dodatno bujaju. Index, tportal


Četvrtak (17:49)

Mile Kekin odgovorio Plenkoviću: Imam navijačku pjesmu za peto, šesto i sedmo mjesto

27.06.2025. (19:00)

I dalje mu politika "baca duge sjene uvijek kad mu krene"

Mile Kekin je sinoć sve priznao na saslušanju u Močvari, ali nekima ni to nije bilo dovoljno

Nije bilo u pitanju nikakvo saslušanje u Močvari (kako je stajalo u klikabilnim najavama proteklih tjedana), već punokrvni koncert, jer naš Mile ne namjerava postati političar iako ga se provlači kroz kanalizaciju političkih skandala. On je i dalje glazbenik, jedan od naših najkarizmatičnijih frontmena, kojeg, eto, politika prati u stopu koliko god on to ne želi u svom životu. „Saslušanje u Močvari“ bio je ustvari njegov čin spiranje te nagomilane političke ljage sa svoj lika i to djelom – onim iskonskim pankerskim činom poravnanja s publikom u istim uvjetima nagužvanog kluba i u „toploj kupki“ znoja pomiješanog sa sparinom. Onako kako to zahtijeva nepisano pravilo punka. Zoran Stajčić za Ravno do dna

04.06.2025. (16:00)

Nježno đonom svima, a ne samo njima

Mile Kekin prekinuo šutnju i dao intervju za Index: Zadnjih pola godine najteže je razdoblje u mom životu

Mile Kekin je za Index dao veliki intervju, gdje je premijerno prikazan i spot nove pjesme – Ilica i Marica, hajka za odrasle inspirirana nedavnim događanjima. O susretu s Nikicom Jelavićem je više-manje rekao isto što i nakon spornog susreta, ali je zato otkrio neke detalje vezane uz uhićenje. Najveći izazov bio je da zaštite djecu od komentara, medija, reakcija, dok su se pred vilom u Istri okupljali novinari i drugi znatiželjnici. Tu je i tema o statusu slobodnog umjetnika, koji ima već četvrt stoljeća i nikad prije nije bila u žiži javnosti. Do raspada Hladnog Piva je došlo zbog zasićenja, a nije prošlo i bez pokojeg političkog komentara: Mi rođeni 70-ih odrasli smo u uvjerenju da je komunizam jednako diktatura, a kapitalizam jednako demokracija. Međutim, sada svjedočimo da je i kapitalizam otkrio prednosti diktature. 

20.04.2025. (16:00)

'Pokreću medijsku hajku zbog sijanja straha, ali će to zbog straha prešutjeti'

Ivančić: 30 pitanja uz “slučaj Kekin”

  • Ako se hajka na obitelj Kekin, režirana u generalštabu HDZ-a, taktički oslanja na model čopora koji se raspomami kada namiriše krv, bi li preokretanje združene energije u suprotan smjer, prema pokretaču hajke, vodilo zaključku da je čopor namirisao govno?
  • Kada premijer Plenković izjavljuje da protiv hapšenja Mile Kekina larma “besramna i licemjerna ljevica”, koja bi htjela “Hrvatsku dvostrukih kriterija”, zašto to govori u proizvodnom pogonu koprivničke Podravke, a ne u dnevnome boravku nekadašnjeg stana HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, koji je ovaj od Grada Splita otkupio po besramno niskoj cijeni, a nakon dva dana ga licemjerno prodao za duplo veći iznos?
  • Kada tužilac Turudić izjavljuje da je Državno odvjetništvo potpuno neovisno u svome radu i da podjednako tretira sve za koje se sumnja da krše zakon, zašto to govori na konferenciji za štampu, a ne na zadnjem sjedalu limuzine osuđenog kriminalca Zdravka Mamića?

Viktor Ivančić ima prava pitanja, za Novosti.

14.04.2025. (13:00)

Zašto je Kekin problem?

Zbog Kekina ministrica Obuljen Koržinek najavila izmjenu Zakona o samostalnim umjetnicima

Slučaj Kekin otvorio je pitanje zašto država njemu, ali i brojnim drugim umjetnicima koji zarađuju dobro plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika kaže da je sve u skladu s Pravilnikom. Kekin im je član od 2002. “Prolazio je financijske revizije osim umjetničke.” Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek za RTL Danas kaže da je većini umjetnika pomoć od velikog značaja, no postoje pojedinci koji zarađuju puno, ali nema načina obustave isplate doprinosa. Pitanje o opravdanosti plaćanja doprinosa Kekinu komentirao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon što je njegova kolegica Sandra Benčić otkrila podatak da Kekin po koncertu zarađuje 7.000 eura. “Ja se apsolutno slažem da se ta tema otvori i da se o njoj raspravlja. Ali ako se stavi ime Mile Kekina, a ne spomenu drugi umjetnici jasno je o čemu se radi”, odgovorio je Tomašević. Evo ovdje su tih 1.388 samostalnih umjetnika kojima država plaća doprinose. Godišnje im se uplati po 9.450 eura za svakog od njih pa je ukupna cifra oko 13 milijuna eura. Opširnije na N1 Nešto gunđa i kolumnist Indexa Goran Vojković koji se pita “oko Mile Kekina i doprinosa koje mu plaćamo sve je legalno – ali je li moralno?”

13.04.2025. (21:00)

I on je dobio 'nježno džonom'

Kekin mjesečno zarađuje više od 10.000 eura, kao slobodni umjetnik ne mora plaćati ni zdravstveno osiguranje

Prema podacima imovinske kartice, glazbenik i bivši frontmen Hladnog piva ostvaruje značajne prihode od svoje umjetničke djelatnosti i iznajmljivanja nekretnine u Istri. Na popisu je samostalnih umjetnika kojima država plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Suprug saborske zastupnice Ivane Kekin godišnje uprihođuje 130.733,41 euro od samostalne umjetničke djelatnosti. Međutim, Index je provjerio kako se pravo na status slobodnog umjetnika priznaje ako je prosječni godišnji dohodak izvan umjetničke djelatnosti manji od prosječne bruto plaće u Hrvatskoj, uz druge uvjete. Pravilnik definira financijske limite za priznavanje prava na uplatu doprinosa, ali ostavlja diskrecijsko pravo Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika (HZSU) da ga uvrsti na tu listu. U prijevodu, to tijelo može staviti bilo koga na listu za plaćanje doprinosa iz državnog proračuna unatoč visokim prihodima.

11.04.2025. (13:00)

Turistička destinacija ili samo destinacija USKOK-a?

Tomašević o Kekinovom uhićenju: Na dan glasanja o Turudiću policija upada u stan Kekinovih. To je zastrašivanje

  • Uskok je izvijestio o novim uhićenjima koja se u Zagrebu i Istri provode zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca, a prema neslužbenim informacijama uhićen je i pjevač Mile Kekin te bivša v.d. pročelnice iz Buja gdje kuću ima i obitelj Kekin. Mile Kekin se našao pod izvidima državnog odvjetništva nakon informacija o pogodovanju pri kupnji zemljišta kraj njihove kuće u Momjanu, što su oni odbacivali i tvrdili da je sve napravljeno po zakonu (tportal)
  • Navodno je, piše Jutarnji, riječ o mešetarenjima gradskim zemljištima, a navodno je jedan od sumnjivih poslova vezan i za zemljište u Momjanu bračnog para Kekin. Policija je po nalogu USKOK-a jutros pokucala na vrata Jeleni Perossi, donedavno pročelnici Upravnog odjela za prostorno planiranje i upravljanje gradskom imovinom Buja, a upali su i u tvrtku njezina supruga Damira u centru Buja (Nacional), nakon ispitivanja osumnjičenika odlučit će hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor (N1)
  • Tomašević: Nije slučajno da se danas dogodilo uhićenje Mile Kekina. Podsjećam da je danas glasovanje u Saboru glavnom državnom odvjetniku Turudiću, i baš danas se policija nađe u stanu Ivane Kekin, bivše predsjedničke kandidatkinje koja je često kritizirala Turudića. To je poruka svima koji se usude kritizirati rad i prošlost glavnog državnog odvjetnika. Što se tiče Mile Kekina, siguran sam da tu nema ničega i vjerujem da će on to dokazati u postupku (tportal)
  • Ivana Kekin i njen suprug Mile Kekin kupili su 2018. godine u malom mjestu Momjanu, koje pripada gradu Bujama, zemljište na kojem se danas nalazi vila koja se iznajmljuje. Ukupna cijena koju su platili za to građevinsko zemljište bila je 135 tisuća kuna s obzirom na to da su kupili parcelu ne samo od Grada Buja nego i privatne osobe (Index)
22.12.2024. (00:00)

Kao da si iz Hlebina

Groupie: Nepodnošljiva lakoća Kekinove naivnosti

Poslao sam poruku Mili Kekinu: ‘Možemo li se naći u kafiću na Britancu? Pavle je, ali ne pisac i kolumnist Nacionala, nego patrijarh Pravoslavne Crkve’. Bio sam sto posto siguran da će skužiti da je to zajebancija na račun njegova nalaženja na kavi s Nikicom Jelavićem Uskoro mi je na mobitel stigla povratna poruka Mile Kekina: “Može, sutra oko deset.” Ujutro sam ga čekao u bircu na Britancu. Mile je kasnio samo desetak minuta. Promatrao me nekako sumnjičavo, kao da me ne pozna. “Recite, zašto ste htjeli da se nađemo? Želite da komponiram neku božićnu pjesmu za Božić Srpske pravoslavne Crkve u Hrvatskoj?” ozbiljnim glasom pitao me Mile.

“Ima nešto što me već dugi muči…”, zaustio sam. Ona vaša pjesma ‘Šank’? Jel to bila pjesma o nama? Mi smo taman tad završili u Buksi…”

Kekin se vidno uznemirio.

“Kakvoj buksi?”

“Kako ne znate, pa vaša žena se hvali da puno čita… Buksa, onaj najpoznatiji književni klub u Martićevoj. Tamo smo ja i mojih par kolega pisaca imali prva gostovanja… U spotu vaše pjesme ‘Šank’ pojavljuje se pisac Borivoj Radaković koji je za sve nas mlađe pisce tvrdio da smo dosadni… Nova zgoda Nacionalne groupie

19.12.2024. (15:00)

Istina o toj kavi je "puno, puno gora od svega objavljenog u medijima"

Jelavić diže čak dvije tužbe protiv para Kekin! HDZ-ovce neće tužiti

Odvetnik Ante Nobilo koji zastupa Nikicu Jelavića kaže: Biti će dvije tužbe. Prva će ići protiv bračnog para Kekin, predsjedničke kandidatkinje Možemo Ivane i njenog supruga, autora i pjevača Mile, te protiv čelnice Možemo! Sandre Benčić. Jedna tužba će ići za “povredu osobnosti” Jelavića, odnosno njome će se tražiti odšteta za nanošenje štete njegovu ugledu jer su ga nazvali “mafijašem”. Druga tužba će ići za kazneno djelo klevete protiv istog trojca, a za nju upravo u uredu prikupljaju sve materijale i izjave iz medija. Nobilo kaže da u ovom trenutku još nema iznos odštete koji će tražiti i to će biti poznato sutra kada dižu tužbe, ali ističe da će biti “u okvirima sudske prakse”. 24 sata

14.12.2024. (00:00)

Bitno da se prepoznao

Dragaš: Nikica Jelavić zvao je krivog čovjeka, a stari hit Hladnog Piva je ponovno u trendingu

Od jučer do danas zaboravljena pjesma pregledana je više od 10.000 puta na YouTube kanalu, te je u 24 sati sa 46 tisuća skočila na 58 tisuća pregleda. Spot je snimljen u kinu Triglav, koje je bilo u Okićkoj na Trešnjevci, a danas je tu DM trgovina, pivnici Zlatni medo u Savskoj i na još nekoliko lokacija. Spot govori o dječacima koji su odrastali u vrijeme SR Hrvatske, da bi 90-ih odrasli u kriminalce. Pjesma je s albuma ‘Pobjeda‘ iz 1999. godine, čiji je izvršni producent bio Aleksandar Dragaš, tada iz Dancing Beara. Nikica Jelavić imao je 25 godina da dozna tko je autor te pjesme, jer nazvao je pogrešnog čovjeka, ako ga je uopće zbog toga zvao… Autor i glazbe i teksta je Mladen Subašić Suba iz Hladnog piva. No, iz tog doba se ne sjećam da je izravno itko iz benda spominjao da su dečki s Knežije bili inspiracija za tu pjesmu  – kazao je Dragaš za Jutarnji.