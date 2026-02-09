Uz pozdrav iz Berlina
Mile Kekin ispunio obećanje: Izbacio svoju navijačku pjesmu i prateći spot
Pjesma je glazbena reakcija na, kako on kaže, “sasvim opravdan komentar predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da Mile Kekin nema pjesmu koja motivira i gura hrvatske sportaše na velikim natjecanjima”. Pjesmu prati i prigodan navijački videospot koji je snimljen u Berlinu, pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović koji izrazito ekspresivno donosi domoljubne osjećaje koji u dijaspori dodatno bujaju. Index, tportal