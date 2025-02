Kad visoki predstavnik kaže "ne može", a ti kažeš "može"

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt (CSU), koji raspolaže dalekosežnim ovlastima zaprijetio je bosanskim dužnosnicima koji ne budu poštivali njegove uredbe kaznom koja može iznositi i do pet godina zatvora. On je u subotu donio dekret, koji je odmah postao zakon. Milorad Dodik već je jasno dao do znanja da će ignorirati Schmidtov dekret i da namjerava dodatno zaoštriti konflikt. Prošlog je vikenda tvrdio da međunarodna zajednica tim mjerama pokušava oslabiti Srbe u Bosni i uništiti njihov identitet, koristivši se lažima o protjerivanju 157 tisuća Srba iz Sarajeva 1992. godine, što je povijesna laž. Neslužbeno, očekuju se novi Schmidtovi dekreti koji bi se odnosili na ratne zločince. DW