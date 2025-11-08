Kamo vjetar puše u tom smjeru se i zastave vijore
Dodik se okreće Americi, Vučić šuti i pušta da Trumpovi sinovi preuzimaju Beograd
Milorad Dodik, donedavni najglasniji pristaša Moskve, sada se iznenada okreće Washingtonu. Nakon što su mu Amerikanci ukinuli sankcije, Dodik govori o „novom početku“ i suradnji sa SAD-om, a istodobno u Beogradu Trumpovi sinovi preuzimaju zgradu Generalštaba za luksuzni projekt. Dok se u Banjoj Luci i Beogradu mijenjaju parole, Vučić šuti i čeka, svjestan da se vjetar moći ponovno okreće prema Zapadu.
Takav dvostruki zaokret – simbolički, politički i ekonomski – pokazuje kako balkanski lideri brzo mijenjaju strane kad pritisak postane jači od ideologije. Na terenu, to znači povratak američkog utjecaja i tiho povlačenje “ruskog narativa” koji je godinama oblikovao politiku u regiji. Ukratko o tome piše Momčila Đurđić za Index Najbolji sažetak je originalni naslov teksta – “Dodik se dramatično okrenuo Americi a Vučić ga slijedi spuštenih gaća”.