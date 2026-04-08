Otišli smo tu, malo iza kantuna

Misija Artemis II: Posada se za dva dana mora vratiti na Zemlju, to će biti najizazovniji dio puta
Četvero astronauta testiralo je ključne sustave letjelice Orion, promatralo udare meteorida i snimalo neistražene dijelove Mjesečeve površine. Četveročlana posada provela je 40 minuta bez komunikacije iza „tamne” strane Mjeseca, svjedočivši potpunoj pomrčini Sunca i neviđenim detaljima površine. Astronauti su vizualno dokumentirali kratere, od kojih su jedan nazvali po pokojnoj supruzi zapovjednika Wisemana (BBC)… Znanstvenik Ivica Puljak ističe da je ovo ključna priprema za stalnu bazu na Mjesecu i buduće misije prema Marsu. Najveći izazov preostaje povratak na Zemlju 10. travnja, kada će toplinski štit morati izdržati ekstremnih 2760°C pri brzini od 40.000 km/h. Posada bi trebala sletjeti u Tihi Ocean. Program ujedinjuje četrdesetak zemalja, uključujući i Hrvatsku. tportal