Kad kamen prohoda sam od sebe
Moaiji su doista “hodali” – znanstvenici dokazali legendu s Uskrsnog otoka
Znanstvenici su eksperimentalno potvrdili da su stanovnici Uskršnjeg otoka prije osam stoljeća mogli premještati goleme kamene kipove, moaije, tako da ih – doslovno – “prošetaju”. Tim arheologa predvođen Carlom Lipom s američkog sveučilišta Binghamton dokazao je da se kip težak pet tona može pomicati uz pomoć samo 18 ljudi i tri konopa. Oblik i nagnutost kipova, otkriva istraživanje, omogućuju njihanje koje stvara pokret nalik hodu. Otočani su, čini se, davno riješili problem tegljenja – s malo fizike i puno ritma. tportal