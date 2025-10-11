Kad kamen prohoda sam od sebe

Prema How To Talk About Art History, u davnim danima veličina nije bila nešto što se cijenilo i čime biste se hvalili okolo. Povjesničarka Ellen Oredsson kaže da su ljudi u antici smatrali da velike penise imaju muškarci koji su “glupi, pohotni i ružni”. Smatralo se da su muškarci s malim penisima racionalniji i inteligentniji. Dokazi o tim antičkim idealima mogu se pronaći i u zapisima iz tog vremena poput komedija pisca Aristofana. Ljudi su tada vjerovali da što je penis u muškarca manji, to su veće šanse da će on više misliti svojim mozgom nego penisom. Također, umjetnici u to doba su jednostavno voljeli više vremena posvetiti detaljima poput mišića i strukture lica nego “sređivanju” spolnih organa. Index