Wonders of the world
Najveći svjetski spomenici
Ima i YT video koji uspoređuje njihovu visinu s čovjekom (uz neke vizualizirane, koje su tek u planu)…
Znanstvenici su eksperimentalno potvrdili da su stanovnici Uskršnjeg otoka prije osam stoljeća mogli premještati goleme kamene kipove, moaije, tako da ih – doslovno – “prošetaju”. Tim arheologa predvođen Carlom Lipom s američkog sveučilišta Binghamton dokazao je da se kip težak pet tona može pomicati uz pomoć samo 18 ljudi i tri konopa. Oblik i nagnutost kipova, otkriva istraživanje, omogućuju njihanje koje stvara pokret nalik hodu. Otočani su, čini se, davno riješili problem tegljenja – s malo fizike i puno ritma. tportal
Nova studija osporava staru tezu da je faraonka Hatšepsut bila žrtva osvete svog nasljednika Tutmozisa III. zbog razbijenih statua. Istraživanje pokazuje da su statue bile ritualno “deaktivirane”, a ne uništene iz mržnje – razbijene su na slabim točkama poput vrata i stopala, bez oštećenja lica i natpisa. Drevni Egipćani su statue smatrali živim entitetima, pa su ih nakon smrti vladara onesposobljavali, vjerujući u nadnaravne moći. Iako je Hatšepsut doživjela brisanje imena s mnogih spomenika, njezine statue u Deir el-Bahriju svjedoče o složenijem odnosu nasljednika prema njezinoj ostavštini. Bug
Prema How To Talk About Art History, u davnim danima veličina nije bila nešto što se cijenilo i čime biste se hvalili okolo. Povjesničarka Ellen Oredsson kaže da su ljudi u antici smatrali da velike penise imaju muškarci koji su “glupi, pohotni i ružni”. Smatralo se da su muškarci s malim penisima racionalniji i inteligentniji. Dokazi o tim antičkim idealima mogu se pronaći i u zapisima iz tog vremena poput komedija pisca Aristofana. Ljudi su tada vjerovali da što je penis u muškarca manji, to su veće šanse da će on više misliti svojim mozgom nego penisom. Također, umjetnici u to doba su jednostavno voljeli više vremena posvetiti detaljima poput mišića i strukture lica nego “sređivanju” spolnih organa. Index
Business Insider donosi listu 16 nevjerojatnih kipova diljem svijeta. Na listi su Buddha koji stoji (129 metara visok, drugi najviši kip na svijetu) i koji leži (95 metara) u Monywi, u Mijanmaru, veličanstveni Buddha (71 metar) isklesan u stijeni, smješten u kineskom gradu Leshan, a tu je i ogromni plivač u Londonu.
Na berlinskom Alexanderplatzu jučer su predstavljene skulpture posvećene zviždačima Julianu Assangeu, Edwardu Snowdenu i Chelsea Manning. Kipove su otkrili članovi njemačke Stranke zelenih, a ova su tri pojedinca odabrana jer, u očima njemačke ljevice, nose najveće zasluge za otkrivanje razmjera i karaktera masovnog nadzora. Skulpture će krenuti na svjetsku turneju, hrabreći građane diljem svijeta da ustanu protiv nepravdi svih oblika. Index, Euronews