Kad pečat postane karijerni cilj: država opet hit poslodavac godine
Idealna plaća u Hrvatskoj od 1.330 do 1.990 eura
Hrvatski radnici žele veće plaće, sigurnost i posao u državnim tvrtkama. Istraživanje portala MojPosao među više od 700 ispitanika u Hrvatskoj pokazuje da je visina primanja glavni motiv za promjenu posla, dok 36 posto građana preferira rad u državnim tvrtkama ili javnoj upravi. Tek svaki peti radnik dobio je povišicu, a 15 posto “inflacijsku korekciju”. Idealna plaća za normalan život kreće se između 1.330 i 1.990 eura, dok četvrtina želi i više. Polovica zaposlenih ne očekuje rast primanja, a 51 posto razmišlja o promjeni posla. Strah od gubitka posla pao je na 19 posto, a mladi su sve optimističniji u pronalasku prvog zaposlenja. Poslovni