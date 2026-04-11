Danas (12:00)

Škljoc koji je obišao svijet

Najbolje fotoreporterske fotografije: Svijet uhvaćen u mraku i svjetlu

Ovogodišnji World Press Photo Contest okupio je rekordnih 3.747 fotografa iz 141 zemlje, koji su kroz 57.376 radova dokumentirali stanje našeg planeta. Natjecanje je podijeljeno u šest regija i tri kategorije, a pobjedničke fotografije variraju od dirljivih trenutaka suživota do surove stvarnosti sukoba.

Među najistaknutijim radovima su:

  • Afrika: Premještanje slonova u Južnoj Africi i nježni prizori iz baletne škole u Joburgu.
  • Azija i Oceanija: Potresni kadrovi terorističkog napada na Bondi Beachu i rijetka snimka goleme pande u divljini.
  • Europa: Brutalne posljedice ruskih napada na Kijev nasuprot tehnološkom optimizmu “socijalnog robota” Emme.
  • Amerika: Napeti trenuci s prosvjeda na Columbiji i portreti autohtonih naroda.

PetaPixel… neke fotografije su potresne i ne baš najugodniji prizori.


