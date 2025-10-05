Nedjeljom u 2: S 40 godina dala je otkaz, sjela na bicikl i prešla 120.000 km - Monitor.hr
Kad ti treba 120.000 kilometara da shvatiš tko si (i gdje si parkirao bicikl)

Nedjeljom u 2: S 40 godina dala je otkaz, sjela na bicikl i prešla 120.000 km

Snežana Radojičić, bivša profesorica književnosti iz Beograda, s 40 godina napustila je posao i započela nevjerovatno cikloputovanje svijetom. U 14 godina prešla je 120.000 km, spavala u šatoru, živjela s minimalnim budžetom i pisala knjige. Posjetila je Himalaje, Gobi, Sibir, Japan, Kambodžu, Patagoniju… Nakon smrti roditelja, odlučila je slijediti svoj dječji san o pisanju i životu izvan sistema. Kroz introspektivne i ponekad teške spoznaje, pronašla je slobodu, smisao i – sebe. Povodom Svjetskog dana učitelja na HRT.


28.09. (23:00)

Zaboravljena djeca rata

‘Ja sam Alen’: Ispovijest muškarca rođenog iz ratnog silovanja

Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno ga je vodio kući svojoj supruzi Adviji i kćerima Almiri i Jasmili, a na kraju su ga i posvojili. Imao je devet godina kada su mu rekli. Posebno emotivna su sjećanja na Adviju kada se ona, kako je rekao, “svađala s narodom i zajednicom”, braneći ga od pogrdnih etiketa poput “četničko kopile”. Danas radi u bolnici. Odlučio je progovoriti o teškoj temi i napisati knjigu naslovljenu “Ja sam Alen”. Susreo se sa svojim biološkim ocem koji živi 30 km od njega te ga je kod susreta pitao zašto mu je silovao majku, što je on negirao. Unatoč DNK testu koji je potvrdio da mu je on otac, tvrdio je da je lažan i namješten. Kompleksan je odnos i s biološkom majkom, koja ga je ostavila dva dana nakon rođenja. On joj je to oprostio. Želi da se mladim generacijama usadi empatija prema drugima i da se “razumije da ima djece koja nisu imala savršen život, ali su ipak uspješni”. HRT

21.09. (19:00)

Povratnici u hotel s rešetkama

Prva ovosezonska ‘Nedjeljom u 2’ donosi priče iz lepoglavskog zatvora

U Kaznionici Lepoglava kaznu zatvora izdržava više stotina zatvorenika osuđenih za najteža kaznena djela. O životu iza rešetaka, ljudima koji upravljaju zatvorskim sustavom i osuđenicima u prvoj emisiji Nedjeljom u 2 pričaju ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić, bivši boksač Stjepan Božić, koji u zatvor odlazi svojevoljno i za sobom vodi poznate ljude, uglavnom sportaše, kao i bivši zatvorenik Angel Andonov koji je zbog šverca droge iza rešetaka proveo 18 godina. Penić je objasnio kako funkcionira zatvorski sustav, kako se u Lepoglavi izvršuju i gospodarske aktivnosti, iako je veliki problem prenapučenost zatvora. U planu su novi prostori. Omjer pravosudnih policajaca i osoba lišenih slobode kreće se oko 1 naprama tri. Izazovna je i zdravstvena skrb za zatvorenike. Otkrio je i da neki zatvorenici namjerno rade zlodjela kako bi se vratili u zatvor, jer im tamo ipak bolje odgovaraju uvjeti za život. HRT

15.06. (22:00)

Pođimo na selo, tamo još ima mira...

Nedjeljom u 2: Ljudi koji uz redovna zanimanja odlaze u provinciju

Gosti emisije Nedjeljom u 2 bili su ljudi koji mijenjaju grad za selo i uz redovita zanimanja odlaze u provinciju kako bi živjeli od zemlje i na zemlji. Umirovljenik Božo Odak i IT stručnjak Goran Đaković objasnili su što ih privlači uzgoju povrća i pčelarstvu. Božo kaže kako mu je za povrće lista čekanja dulja nego pacijentima u bolnici, a Goran, iako voli život u Zagrebu zbog posla, vreve i druženja, jednako je vrijedan u ruralnom kraju gdje stvara nešto drugačiju priču. HRT

02.06. (00:00)

Pale sam na Internetu

Hoće li umjetna inteligencija otuđiti ljude ili omogućiti kvalitetniji život? ‘Ključ je u razvijanju kritičkog razmišljanja’

Predrag Pale je više od 30 godina profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a mnogi ga znaju kao čovjeka koji je uveo internet u Hrvatsku. Kaže da vještina računanja na pamet ili na papiru polako nestaje, što je više znak promjena nego činjenice da ljudi postaju gluplji. Za korištenje složenijih alata ipak treba imati neke vještine. ChatGPT je prije svega komunikacijski alat i to vrlo ugodan za ljude, i iako može biti koristan u brojnim stvarima, ne bi ga trebalo koristiti za ozbiljne i važne stvari poput medicinskih savjeta, donošenja zakona i slično. Mnogi već sada smatraju da živimo u svijetu laži, no to bi napretkom tehnologije moglo postati i još naglašenije. Internet je unatoč brojnim nedostatcima i opasnostima, i dalje fascinantna stvar. Najvažnije je razvijati kritičko razmišljanje. HRT

26.05. (11:00)

Kuhar sa životnom diplomom i ožiljcima od kuhinje

Nedjeljom u 2: Uspješni ‘chef’ Matija Bogdan kuhati je počeo – iz inata

Mladi kuhar iz Čakovca kaže da ne moraš biti vrstan gurman da bi bio dobar u kuhanju, koje je više stvar tehnike, odnosno treninga. Iako je završio Filozofski fakultet, odlučio se za posao kuhara, i to “v truc”, a uz to je i proputovao cijeli svijet. U San Franciscu je završio s 22 godine gdje je učio kuhati u Michelinovom restoranu. No, u Londonu mu je iskustvo bilo nešto teže, gdje je znao raditi i po 18 sati na dan, a radno okruženje je bilo puno toksične muškosti. Iako ga je to iskustvo izgradilo, danas vjeruje da je zbog toga bio prestrog kada je radio isti posao kasnije u Zagrebu, gdje je podijelio puno otkaza. Za našu gastronomiju kaže da je vidljiv porast kvalitete, iako s problemom manjka radne snage. No, najvažniji je odnos prema zaposlenicima. HRT

19.05. (00:00)

Žena, majka, kraljica

Kristina Kuzmič sasvim otvoreno o majčinstvu i životu u SAD-u

Spisateljica i motivacijska govornica Kristina Kuzmič iz Osijeka je otišla u Ameriku za vrijeme rata, i kako kaže pokušala se prilagoditi, ali je osjećala krivnju. Kao samohranoj majci u SAD-u joj je bilo teško i od muža nije htjela tražiti novac. Nije imala svoj stan već samo sobu u kojoj je bio krevet na kat za djecu, a ona je spavala na podu. Rekla je i kako je prolazila kroz depresiju, ali je s vremenom promijenila način razmišljanja i počela sebe gledati u pozitivnijem svjetlu – više se nije doživljavala kao loša majka. Bila je i kod Oprah, a pričala je o borbi svog sina s mentalnim zdravljem, koji se borio s depresijom i upao je probleme s drogom. Naglašava kako ona ne daje savjete jer nije psihijatar već je, kako kaže mama i žena koja je imala puno poteškoća i koja to želi podijeliti sa svima. HRT

12.05. (13:00)

Život između sjekire i Wi-Fija

Život bez stresa: Kako su dvije obitelji pronašle sreću izvan grada

Maja Nicole Kovačević Wiesmueller i Marko Županić s obiteljima napustili su Zagreb i preselili se na selo – ona u Liku, on u Gorski kotar. U emisiji “Nedjeljom u 2” govorili su o izazovima seoskog života, obnovi kuća uz pomoć YouTubea, slobodi djece, sigurnosti i miru, ali i planovima poput otvaranja restorana. Iako im ponekad nedostaje gradska ponuda, priroda i zajedništvo nadoknađuju sve. HRT

05.05. (00:00)

Ekipa koja radi s dušom

Balkanika: Tamna strana – Kako je Marin u Livnu snimio akcijski film bez pomoći države

Marin Mamuza ima 33 godine, dolazi iz Livna, BiH i snimio je akcijski igrani film “Balkanika: Tamna strana” koji trenutno možete gledati u našim kinima. Kao i u svakoj produkciji, bilo je poteškoća i problema. Radi se o nastavku filma Balkanika koju su pokrenuli kao jutjuberi s velikim brojem pretplatnika. No, uče na greškama – s obzirom da su prvi film stavili na internet streaming za pet eura. Ta svijest o autorskom pravu, o nekom intelektualnom vlasništvu općenito kod nas, mislim da nije baš zaživjela i da se još uvijek ne možemo izboriti sa svim time. Mi smo mislili da će ljude platiti pet eura da pogledaju pet epizoda. Nažalost, nije nam se to isplatilo, ali susreli smo se s jako puno pozitivnih kritika. Čitav filmski projekt stvarao se na temelju povjerenja – sponzori su pomagali i malim gestama i iznosima, primjerice donijeli bi im paket sokova ili sireve na set. Neki bi rekli da to nije profesionalno, međutim oni su na taj način uspjeli realizirati projekt. Film obiluje pucnjavom, akcijskim scenama, a dijelovi scenarija su i duhoviti. HRT

28.04. (10:00)

Od čokolade do six packa: kratka povijest prehrambenih drama

Psihijatar Handl kod Stankovića: Ljudi se prejedaju jer se ne znaju nositi s osjećajima

Poremećaj prehrane je nešto što je pitanje opterećenja oblikom tijela, težinom tijela i hranom. Najčešće je razlog u emocijama. Istaknuo je kako se neki prejedaju zato što su veseli, a neki zato što su tužni. Dotaknuo se standarda ljepote. Rekao je kako su u 20-im godinama prošlog stoljeća bile reklame za debljanje za žene. Patrijarhat je donio lov i kretanje i odjednom je sve postalo na crtu. Tako da danas imate situaciju da žena koja je sexy, mora isto imati “six pack” kao i muškarac. Žene su strašno opterećene time, kaže. Rekao je kako ne postoji zdrava i nezdrava prehrana, već uravnotežena i neuravnotežena. Poremećaji prehrane ne liječe se jednostavno, već u velikom timu, s puno empatije. HRT

21.04. (01:00)

Jedna od onih "živi svoje snove"

Kod Stankovića pričali o promjenama u svojim životima: Od navijača do fotografa i svjetskog putnika i medicinskoj sestri koja se bavi slikanjem

Jurica Galić – Juka iz Splita ispričao je u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 kako je od navijača i redara postao svjetski putopisac i fotograf koji živi svoje snove. Ivana Svjetličić iz Siska, medicinska sestra i umjetnica, u umjetnosti je pronašla utjehu nakon gubitka oca. Juka je istaknuo kako je trebalo proći kroz vrtlog života da bi se resetirao na tvorničke postavke i postao dijete nakon godina obilaženja nogometnih stadiona. U svojim putovanjima svjedočio je i opasnim situacijama, poput građanskih nemira u Sudanu. Od vrsta fotografije najviše voli uličnu. Ivana je pak pričala o lošoj strani rada u hitnoj službi, poput nestabilnog bioritma zbog smjenskog rada. Kao slikarica je imala izložbe po svijetu, pa i u New Yorku, u galeriji pored Picassovih slika. HRT