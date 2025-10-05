Kad ti treba 120.000 kilometara da shvatiš tko si (i gdje si parkirao bicikl)
Nedjeljom u 2: S 40 godina dala je otkaz, sjela na bicikl i prešla 120.000 km
Snežana Radojičić, bivša profesorica književnosti iz Beograda, s 40 godina napustila je posao i započela nevjerovatno cikloputovanje svijetom. U 14 godina prešla je 120.000 km, spavala u šatoru, živjela s minimalnim budžetom i pisala knjige. Posjetila je Himalaje, Gobi, Sibir, Japan, Kambodžu, Patagoniju… Nakon smrti roditelja, odlučila je slijediti svoj dječji san o pisanju i životu izvan sistema. Kroz introspektivne i ponekad teške spoznaje, pronašla je slobodu, smisao i – sebe. Povodom Svjetskog dana učitelja na HRT.