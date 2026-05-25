Gleda li itko više naprijed?

Ni kad priznaje grijeh, Hranić ne može bez pompoznog napuhivanja svoje veličine. On se nije osamio i prepustio refleksiji, pa zagledao u ponor vlastite duše, nego je “stupio u dijalog s raspetim Gospodinom” kao da je sin Božji govorni automat koji olakšava iskašljavanje grijeha. Hajde što je nemoralno, ali zar nije i blasfemično prati se od krivnje, a Krista koristiti kao sapun za uklanjanje tvrdokornih mrlja? Hranićeva isprika jednako je nemoralna kao i zataškavanje pedofilskih zločina. Radi se o iznuđenoj epifaniji koje ne bi ni bilo da se u cijelu priču nije upleo Vatikan. Nije se nadbiskup posuo pepelom jer je konačno osvijestio težinu svoje tragične zablude, nego zato što mu je naređeno da to učini. Nadahnuće za ispriku došlo je sa strane, u formi ultimatuma, a on je bio nadležan samo za izvedbu koja je bila očekivano jadna, neuvjerljiva i namještena. Slobodna