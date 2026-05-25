Gleda li itko više naprijed?
Ivica Ivanišević u Nu2: U Hrvatskoj teško biti optimist jer je društvo opterećeno poviješću
Pisac i novinar Ivica Ivanišević predstavio je novu knjigu “Nešto na žlicu”, koju opisuje kao krimić bez smrtnih slučajeva jer su, prema njegovu mišljenju, kriminalci uglavnom idioti, a ne genijalci. Ustvrdio je da je u Hrvatskoj teško biti optimist jer je društvo opterećeno poviješću, dok je za premijera Plenkovića rekao da zbog dugog mandata i visoke plaće ne živi u stvarnosti građana pogođenih inflacijom. Zaključio je da su Hrvati duhovit narod jer redovito biraju istu vlast, a grotesknom floskulom nazvao je ocjenu kojom se sportaši predstavljaju kao najbolji ambasadori države. HRT