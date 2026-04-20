Čelična lady s osmjehom

Nikša Sviličić, pisac, profesor i glazbenik završio je tri fakulteta, predaje na jednom, piše knjige, a čak i pjesme, i to za Nenu Belana i Zdravka Čolića. Smatra da je znatiželja kao osobina dobrim dijelom urođena, te da ju nitko ne može kontrolirati prostom odlukom ”evo ja ću sad biti znatiželjan”, istaknuvši kako ga je znatiželja pratila od najranijeg djetinjstva. Tvrdi kako bi bilo dobro uvesti nešto poput sata radoznalosti još u vrtiću, a kasnije u školama, te da bi s time nakon ”20 do 30 godina imali dva do tri Nobelovca”. HRT… zanimljivo, nisu spomenuli da je svojevremeno bio i ravnatelj HAVC-a (Jutarnji, tportal), kao i to da je režirao i film Vjerujem u anđele.