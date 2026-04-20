Čelična lady s osmjehom
Snježana Köpruner: Uspjeh smo zamijenili prodajom djedovine i neradom
Snježana Köpruner, uspješna poduzetnica iz Travnika i Rame, u emisiji Nedjeljom u 2 oštro je kritizirala ekonomiju rente i propast industrije. Vodeći tvrtku s 700 zaposlenih koja proizvodi za svjetske gigante poput Liebherra, dokazala je da proizvodnja u BiH ima budućnost. Istaknula se brigom za radnike: izgradila je vrtić, planira stambeno naselje za mlade te zagovara meritokraciju. Upozorila je na „katastrofičan“ pad obrazovanja i kupovinu diploma, naglasivši da bez primarnih djelatnosti i stručnog znanja nema pravog prosperiteta, unatoč turističkim uspjesima i političkim narativima. HRT