Danas (20:00)

Kad "sve je u redu" znači "ništa nije u redu"

Nedjeljom u 2: Život iza dijagnoza i priče koje liječe tišinu

U emisiji Nedjeljom u 2 studentica Petra Popović otvoreno je govorila o suživotu s depresijom, anoreksijom, autizmom i ADHD-om. Prve simptome i suicidalne misli razvila je već s 11 godina, dugo skrivajući unutarnju borbu iza školskih uspjeha i perfekcionizma. Važnu ulogu u njezinom oporavku imali su podrška obitelji i dječji psihijatar. Novinarka Lada Novak Starčević predstavila je svoj hvaljeni videoserijal “Reci!”, koji daje medijski prostor autentičnim i teškim osobnim pričama. Gošće su zaključile da sustav i društvo moraju graditi empatiju te pružiti rano razumijevanje za neurodivergentne i senzibilne osobe. HRT


10.05. (22:00)

Kad se legende sretnu kod Ace

HRT-ov trio kod Stankovića o magiji ekrana, radijskoj intimi i meteorološkim gafovima

U specijalnom izdanju emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković ugostio je Danijelu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Povodom velike obljetnice HRT-a, gosti su evocirali uspomene na televizijske početke, “zlatno doba” medija i legendarne mentore poput Milana Sijerkovića i Voje Šiljka. Trbović se prisjetila transformacije iz plesačice u britku voditeljicu, Vakula je priznao strah od prvih nastupa i opasnosti prvotravanjskih šala, dok je Radaljac Krušlin naglasila važnost radija kao “kazališta za uši”. Unatoč digitalizaciji, zaključili su da autentičnost, temeljita priprema i ljudska priča ostaju ključ dugovječnosti. HRT

04.05. (13:00)

Srce kao katedrala

Tereza Kesovija u 87. godini krenula na svoju posljednju turneju, gostovala kod Stankovića

Glazbena ikona Tereza Kesovija u emisiji Nedjeljom u dva rezimirala je impresivnu karijeru najavivši oproštajnu turneju zbog zdravstvenih poteškoća s vidom i sluhom. “Žena vulkan” emotivno se prisjetila siromašnog djetinjstva, otkrila da su njezini roditelji prodali svinju kako bi joj kupili prvu flautu, te istaknula važnost oprosta kao životne filozofije. Govoreći o susretima s Titom i Tuđmanom, naglasila je da ostaje vjerna svojim stavovima bez obzira na današnje interpretacije. Za nju je pozornica bila i ostala jedini istinski eliksir života, a publika neraskidivi dio njezina bića. Sinoć je održala koncert na Starom placu na kojem se oprostila od splitske publike (Index). Posljednji koncert održat će na svoj 88. rođendan u Zagrebu. HRT, tportal

27.04. (09:00)

Što je snađe, dobro je snađe

Anđelka Stević Žugić: Želim da nacionalizma nema, život je lijep, a ljudi dobri

Srpska glumica kod Stankovića otkriva kako se bori s unutarnjom “komisijom” perfekcionizma i “sindromom uljeza”. Ističe da je kemija s Andrijom Miloševićem ključ uspjeha njihove kultne serije, dok kroz predstavu o razvodu nudi humor kao terapiju. Ponosna na uspjeh filma Svadba, naglašava važnost regionalne suradnje i odbija se baviti nacionalizmom, birajući pozitivu. O majčinstvu uči intuitivno, a o stanju u društvu kritički, ali s nadom u mlade. Unatoč izazovima, ostaje vjerna stavu da je život lijep, a ljudi u svojoj srži dobri. HRT

20.04. (19:00)

Čelična lady s osmjehom

Snježana Köpruner: Uspjeh smo zamijenili prodajom djedovine i neradom

Snježana Köpruner, uspješna poduzetnica iz Travnika i Rame, u emisiji Nedjeljom u 2 oštro je kritizirala ekonomiju rente i propast industrije. Vodeći tvrtku s 700 zaposlenih koja proizvodi za svjetske gigante poput Liebherra, dokazala je da proizvodnja u BiH ima budućnost. Istaknula se brigom za radnike: izgradila je vrtić, planira stambeno naselje za mlade te zagovara meritokraciju. Upozorila je na „katastrofičan“ pad obrazovanja i kupovinu diploma, naglasivši da bez primarnih djelatnosti i stručnog znanja nema pravog prosperiteta, unatoč turističkim uspjesima i političkim narativima. HRT

12.04. (20:00)

Teolog asfalta

Svećenik koji ruši stereotipe: Lovrić o strahu, sustavu i hrabrosti da bude drugačiji

Svećenik Željko Lovrić u emisiji Nedjeljom u 2 predstavio je viziju Crkve kao utočišta topline, a ne hladnog sustava. Otvoreno govoreći o djetinjstvu bez oca, ljubavi prema psu Danteu i sumnjama, Lovrić je istaknuo važnost pomaganja marginama: od organiziranja koncerata za gluhu djecu do otvaranja psihološkog savjetovališta u župi. Iako zagovara stroge moralne stavove poput onog o pobačaju, njegov pristup krši pravila – odustaje od uštogljenosti, priznaje ljudsku ranjivost i poručuje da je biti “nestašan” unutar sustava nužno kako bi se ostalo vjerno idealima dobrote i autentičnosti. HRT Napisao je i knjigu “Planina suza bogova” (Vjerujem)

05.04. (21:00)

Sve počinje s jednim pitanjem: Zašto?

Nikša Sviličić: Treba uvesti sat radoznalosti u vrtiće i škole

Nikša Sviličić, pisac, profesor i glazbenik završio je tri fakulteta, predaje na jednom, piše knjige, a čak i pjesme, i to za Nenu Belana i Zdravka Čolića. Smatra da je znatiželja kao osobina dobrim dijelom urođena, te da ju nitko ne može kontrolirati prostom odlukom ”evo ja ću sad biti znatiželjan”, istaknuvši kako ga je znatiželja pratila od najranijeg djetinjstva. Tvrdi kako bi bilo dobro uvesti nešto poput sata radoznalosti još u vrtiću, a kasnije u školama, te da bi s time nakon ”20 do 30 godina imali dva do tri Nobelovca”. HRT… zanimljivo, nisu spomenuli da je svojevremeno bio i ravnatelj HAVC-a (Jutarnji, tportal), kao i to da je režirao i film Vjerujem u anđele.

30.03. (01:00)

Kazalište kao ogledalo

Predstava “Prima facie”: Kako pravni sustav iznevjerava žrtve seksualnog nasilja

Monodrama “Prima facie” u izvedbi Nataše Janjić Medančić propituje surovu stvarnost pravnog sustava kroz lik uspješne odvjetnice Tesse. Radnja prati njezin bolni preobrazaj iz braniteljice optuženih za silovanje u samu žrtvu nasilja. Glavna poruka predstave naglašava da sve što nije “da” zapravo znači “ne”, problematizirajući sivu zonu pristanka i težinu dokazivanja istine na sudu. Glumica ističe važnost prekidanja šutnje i micanja srama s leđa žrtava, pozivajući na dijalog i sustavnu psihološku podršku kako bi se ohrabrila prijava nasilja i postigla stvarna ravnopravnost. HRT

23.03. (00:00)

"Nula" na nalazu nije nužno kraj

Razbijanje stigme o HIV-u i zlostavljanju: Ključ opzdravljenja je prekidanje šutnje i stjecanje povjerenja

Edi Kiseljak u potresnoj ispovijesti progovorio je o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, ističući važnost slušanja djece. Opisao je svoj put otkrivanja homoseksualnosti u društvu punom predrasuda te šokantno saznanje o namjernoj zarazi HIV-om. Zbog straha i dezinformacija, dvije godine je odbijao liječenje, ušavši u terminalnu fazu AIDS-a s nula obrambenih stanica. Ipak, nakon početka terapije, njegovo tijelo se rekordno oporavilo. Njegova ključna poruka je educiranje roditelja i društva kako bi se uklonili strah i sram koji prate ove teške životne teme. HRT

15.03. (19:00)

Usudi se živjeti (i ne pitaj mamu za dopuštenje)

Dva gosta u Nedjeljom u 2: kako su strast prema motorima i putovanjima pretvorili u posao

Poduzetnici koji su svoje strasti pretvorili u karijeru pričali o svojim iskustva kod Stankovića. Ivan Vukoja iz Nuštra postao je poznat po izradi unikatnih motocikala, a inspiraciju je dobio još kao dječak kada je napisao pismo tvrtki Harley-Davidson. Nikola Baraka iz Šibenika obišao je više od stotinu zemalja i ljubav prema putovanjima pretvorio u turistički posao. Obojica ističu da su upornost, rizik i strast bili ključni za pretvaranje snova u uspješan biznis. HRT

09.03. (00:00)

Svijet ratuje, mi roštiljamo

Korlević: Svijet se raspada, AI bi mogao dovesti do naše degeneracije

Astronom Korado Korlević upozorava da živimo u turbulentnom razdoblju nalik raspadu velikih carstava, u kojem tehnologija mijenja ratovanje, a dio sukoba već se seli u svemir. Smatra da su društva sve više ovisna o satelitima i tehnologiji, dok umjetna inteligencija postaje snažan alat koji će produbiti razlike među ljudima. Ipak, naglašava da je najveći resurs svake države – djeca. Budućnost, kaže, ovisi o obrazovanju, kritičkom razmišljanju i ulaganju u mlade generacije. Unatoč krizama, ističe da ljudi danas žive bolje nego ikada te da čovječanstvo ima dobre šanse preživjeti i transformirati se. HRT