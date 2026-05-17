Kad "sve je u redu" znači "ništa nije u redu"
Nedjeljom u 2: Život iza dijagnoza i priče koje liječe tišinu
U emisiji Nedjeljom u 2 studentica Petra Popović otvoreno je govorila o suživotu s depresijom, anoreksijom, autizmom i ADHD-om. Prve simptome i suicidalne misli razvila je već s 11 godina, dugo skrivajući unutarnju borbu iza školskih uspjeha i perfekcionizma. Važnu ulogu u njezinom oporavku imali su podrška obitelji i dječji psihijatar. Novinarka Lada Novak Starčević predstavila je svoj hvaljeni videoserijal “Reci!”, koji daje medijski prostor autentičnim i teškim osobnim pričama. Gošće su zaključile da sustav i društvo moraju graditi empatiju te pružiti rano razumijevanje za neurodivergentne i senzibilne osobe. HRT