Kriza tanjura i krigli
Nijemci piju sve manje piva, Francuzi ne jedu omiljene bagete, a u Engleskoj se svaki dan zatvaraju pubovi
Europa prolazi kroz duboku kulturnu transformaciju – tradicionalni simboli poput francuskog bageta, njemačkog piva i britanskih pubova gube bitku s vremenom. Mladi Europljani, okrenuti društvenim mrežama i zdravijem životu, sve manje piju alkohol i rjeđe kuhaju kod kuće, birajući radije “world food” poput sušija ili kebaba. Samo u 2025. u Britaniji se zatvorilo 366 pubova. Kao odgovor na globalizaciju i migracije, jača gastronacionalizam: države grčevito štite svoje recepte i autohtone proizvode, koristeći hranu kao posljednju liniju obrane nacionalnog identiteta u svijetu koji se ubrzano mijenja. Poslovni