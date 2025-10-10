Gdje jedan restoran "kuha" za šest, a dim samo vabi gladne!

U premijernoj epizodi Gastrofona, vjerojatno jedinog domaćeg podcasta specijaliziranog za gastronomiju, ugostili su Milu Stojkovića, legendu srpskog roštilja i vlasnika niške kafane Mrak, koja posluje još od 1991. godine. Tijekom više od tri desetljeća, kafana Mrak postala je prava institucija roštilja i, prema mnogim gastro entuzijastima i food blogerima, jedno od najboljih mjesta za roštilj na Balkanu. Pričali su o počecima i izazovima, preko kriznih trenutaka i današnjih problema s nabavom mesa, pa sve do specijaliteta koji su ga proslavili.
Hrvatska restoranska scena 2025. godine podijeljena je između vrhunske gastronomije i razočaravajuće svakodnevice. Dok mali broj ambicioznih restorana doseže svjetske standarde, većina srednje klase tone u osrednjost, lošu uslugu i jeftine sastojke. Novi talentirani chefovi briljiraju, ali novih ambicioznih otvorenja gotovo da i nema. Servis nikad gori, Michelin nekima prevelik, a potrošnja po gostu pada. Ukratko – nikad bolje i nikad gore, ovisno o tome gdje sjedite, kažu na Kultu Plave Kamenice.
Talijanska kuhinja je poznata, priznata i popularna daleko izvan granica Italije. Ali riječ je mitu, tvrdi ekonomski povjesničar Alberto Grandi. Njegova teorija glasi: talijanska kuhinja je izum star tek oko 50 godina. To je prilično hrabra teza koja baš ne nailazi na odobravanje u Grandijevoj domovini Italiji. Napisao je knjigu u kojoj tvrdi da talijanska pizza postoji tek od 50-ih godina, da talijanske bake zapravo ne znaju kuhati, a dobar parmezan može prije pronaći u Wisconsinu. Tvrdi da Napolitanska pizza nije ni talijanska, već američka. Originalna pizza bila je jelo za siromašne, na tijesto su se stavljali ostaci hrane. No, hrana se s vremenom mijenjala i nadograđivala, odnosno modernizirala. TV prilog na DW
U ovoj epizodi testiraju hranu iz restorana koji su na glasu kao turističke zamke, a kao i do sad, gledaju omjer kvalitete i cijene, kvalitetu namirnica, vizualni dojam i općenitu ocjenu. Za razliku od brojnih kvalitetnih restorana s top uslugom, postoje i oni koji i nisu baš za preporuku.
Ćevap je svoju popularnost dosegnuo ranih sedamdesetih, a u BiH ga do 1900. nije bilo, iako se ta zemlja smatra ‘njegovom domovinom’. Mnogi izvori navode da su ćevapi zapravo preteča osmanskih ćufti, a kasnije kebaba, koje su prodavale na ulicama još u 15. stoljeću. Utvrđeno je da je burek predstavljen na stolu osmanskog sultana u 15. stoljeću, dok je na prostoru bivše Jugoslavije prvi put spomenut u Skoplju 1452. godine, a potom 1489. u Sarajevu i Novom Pazaru. O tome je li postojala jugoslavenska kuhinja, kako je nastala, čiji je ajvar i drugi pripravci, odgovore možete pronaći u, za hrvatske prilike, neobičnoj knjizi. Riječ je o historiografskom zborniku ‘Bratstvo i jedinstvo za kuhinjskim stolom: Hrana u socijalističkoj Jugoslaviji’, u kojem je skupljeno 14 znanstvenih tekstova o hrani u socijalističkoj Jugoslaviji. tportal
Iz Vukovara uskoro stižu proizvodi koje smo dosad jeli napravljene isključivo od mesa, no ovi će biti napravljeni od – slatkovodne ribe. Suvlasnik proizvodnog pogona Panonica tvrtke Istar agro koja će proizvoditi ove proizvode, za Osječku je televiziju rekao da su pokrenuli nešto što je novo na tržištu, prenosi Agroklub, a ćevape, kobasice, pljeskavice i kulen proizvodit će od otkoštenih fileta ribe iz Orahovice. Index
Wagyu je japanska pasmina goveda koja proizvodi meso s visokim udjelom omega-3 i omega-6 masnih kiselina. Kobe govedina, posebna podskupina wagyu-a, nosi najvišu ocjenu A5 za kvalitetu. Ovo ekskluzivno meso poslužuje se samo u odabranim restoranima, što je razumljivo s obzirom na visoku cijenu. Iako izgled ovog mesa iznenađuje mnoge, proizvodi se uz rigorozna pravila, rezultirajući mesom koje se doslovno topi u ustima. (N1)
TikTok uništio je industriju hrane – tim je riječima influencerica, model i kuharica Chrissy Teigan komentirala tiktokizaciju kulinarstva, odnosno prodor prehrambenih trendova s TikToka u domove korisnika diljem svijeta. Premda se mnoga viralna jela i trendovi mogu gurnuti u zaborav, TikTok jest prva adresa koju valja posjetiti ako želite doznati što je trenutačno in u svijetu kulinarstva i što će takvim tek postati. Prošle su godine tako feedovi korisnika bili puni nostalgičnih jela, Spritz-napitaka, bezalkoholnih koktela, biljne tjestenine, egzotičnih začina, recepata sa svježim sirom ili CBD-om, plata s maslacem ili voćnih rolica.
Igrači iz prehrambene industrije i s restoranske scene zavirivali su na platformu i crpili inspiraciju za smišljanje ponude i strategija osvajanja kupaca. Nedavno je portal Food&Wine pisao o tome što stručnjaci iz industrije prognoziraju za 2024., koji će trendovi dominirati te što će igrači iz industrije pobrati iz svijeta društvenih mreža. Lider
Prosječna dnevna potrošnja turista u Hrvatskoj prošlog je ljeta iznosila 140 eura, pokazalo je novo TOMAS istraživanje Instituta za turizam. U strukturi prosječnih dnevnih izdataka, 48 posto se odnosilo na uslugu smještaja s povezanom hranom, 20 posto na uslugu hrane i pića izvan usluge smještaja, a 32 posto na sve ostale usluge. More i priroda i dalje ostaju najvažniji motivi dolaska na hrvatsku obalu i otoke, no na Jadranu raste udjel gostiju koji tu dolaze da bi dobro jeli. U zadnjem TOMAS-u tako su city break i gastronomija motivirali po 19 posto gostiju na dolazak, dok je 2019. zbog gastronomije na Jadran došlo tek šest posto turista, što bi mogao biti zanimljiv podatak i za ugostitelje i za domaće dobavljače hrane. U kontinentalnoj Hrvatskoj gastronomija stoji nešto slabije, čak i u odnosu na 2019., tako da tu nema baš pomaka. Najzahvalniji gosti za gastronomiju pritom su Amerikanci. Lider
Momci iz Gastro tražilice ovaj put recenziraju hranu iz kaznionice u Turopolju, gdje uzgajaju vlastitu hranu. Miroslav i Bojan su se u novoj epizodi njihovog Youtube serijala upoznali s funkcioniranjem sustava iznutra te doznali na koji se način zatvorenici rehabilitiraju na farmi koja se nalazi u sklopu kaznionice. Ujedno prikazuju kako funkcionira zatvorski sustav, otkrivaju što to točno rade zatvorenici na svom putu resocijalizacije i kako se hrane tokom izdržavanje svoje kazne. Youtube