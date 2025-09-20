Fine dining vs. fušanje
Hrvatska gastronomija 2025. – spektakularna i porazna u isto vrijeme
Hrvatska restoranska scena 2025. godine podijeljena je između vrhunske gastronomije i razočaravajuće svakodnevice. Dok mali broj ambicioznih restorana doseže svjetske standarde, većina srednje klase tone u osrednjost, lošu uslugu i jeftine sastojke. Novi talentirani chefovi briljiraju, ali novih ambicioznih otvorenja gotovo da i nema. Servis nikad gori, Michelin nekima prevelik, a potrošnja po gostu pada. Ukratko – nikad bolje i nikad gore, ovisno o tome gdje sjedite, kažu na Kultu Plave Kamenice.