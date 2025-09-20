Fine dining vs. fušanje

TikTok uništio je industriju hrane – tim je riječima influencerica, model i kuharica Chrissy Teigan komentirala tiktokizaciju kulinarstva, odnosno prodor prehrambenih trendova s TikToka u domove korisnika diljem svijeta. Premda se mnoga viralna jela i trendovi mogu gurnuti u zaborav, TikTok jest prva adresa koju valja posjetiti ako želite doznati što je trenutačno in u svijetu kulinarstva i što će takvim tek postati. Prošle su godine tako feedovi korisnika bili puni nostalgičnih jela, Spritz-napitaka, bezalkoholnih koktela, biljne tjestenine, egzotičnih začina, recepata sa svježim sirom ili CBD-om, plata s maslacem ili voćnih rolica.

Igrači iz prehrambene industrije i s restoranske scene zavirivali su na platformu i crpili inspiraciju za smišljanje ponude i strategija osvajanja kupaca. Nedavno je portal Food&Wine pisao o tome što stručnjaci iz industrije prognoziraju za 2024., koji će trendovi dominirati te što će igrači iz industrije pobrati iz svijeta društvenih mreža. Lider