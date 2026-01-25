Što je Tito stvarno jeo: jelovnik predsjednika pod nutricionističkim nadzorom - Monitor.hr
Kad ni maršal ne smije po repete

Što je Tito stvarno jeo: jelovnik predsjednika pod nutricionističkim nadzorom

Iako je bio poznat kao gurman, Josip Broz Tito imao je posebno osmišljen nutricionistički program kada bi pretjerao s hranom. O njegovoj prehrani brinuo je dugogodišnji nutricionist Branko Trbović, koji je više od 30 godina pratio Tita na putovanjima i rezidencijama. U knjizi “Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito” opisuje jelovnike, navike i političku svakodnevicu viđenu iz kuhinje. Primjer dnevnog jelovnika pokazuje raznoliku, ali kalorijski kontroliranu prehranu od 1.605 kcal. Index… Nedavno smo i mi prenijeli anegdote Titovog kuhara, koji je ispričao kako je po naputku liječnika složio predsjedniku SFRJ jaje bez žumanjka, što je ovaj odbio i naručio kajganu…


Slične vijesti

24.12.2025. (08:00)

Čovjek koji je skuvao historiju

Kuhar koji je osmislio karađorđevu šniclu: Tito je bio najveći prevarant, najveći mangup, najveći pijanac i gurman, ali i švaler

Milovan Mića Stojanović nije bio samo dugogodišnji kuhar Josipa Broza Tita, već i dvostruki svjetski prvak u kuhanju, diplomatski kuhar i čovjek koji je hranio državničku elitu jednog razdoblja. Upravo je on 1956. godine osmislio Karađorđevu šniclu, kao domaću interpretaciju kijevskog kotleta – jelo koje je s vremenom preraslo u simbol i nezaobilazni dio srpske gastronomske baštine. Gastro tražilica jedan je od rijetkih kanala (i medija uopće) kojem je legendarni kuhar, koji gazi devedesete, uopće pristao dati intervju. Karađorđeva je nastala slučajno, spremio ju je za Titovu snahu Tamaru, a s predsjednikom SFRJ ima i brojne anegdote. Autor je i knjige “Kako sam skuvao historiju“.

08.12.2025. (08:00)

Kad si na listi, ali te nitko ne zove na večeru

TasteAtlas: Hrvatska visoko, ali bez jela u top 100

Svjetska enciklopedija jela i okusa objavila listu: Italija ponovno vodi kao najbolja kuhinja, a paragvajska juha Vori-Vori proglašena je najboljim jelom svijeta. Srbija je 12., a Hrvatska 18. s prosječnom ocjenom 4.35; najbolje ocijenjena hrvatska jela uključuju zagorske mlince, pašku janjetinu i slavonski kulen. Ni jedno hrvatsko jelo nije ušlo u top 100 jela. Istra je među najboljim food regijama (29.), a od gradova su u top 100 ušli Split (74.) i Zagreb (87.). Više na stranici TasteAtlasIndex

26.10.2025. (15:00)

Kad tijesto ima doktorat – cijela znanost iza pizze

Tajne savršene Pizza napoletane s Davorom Milićem – profesorom za pizzu

Davor Milić, priznati stručnjak za Pizzu napoletanu, u Tipsy podcastu otkriva tajne autentične napuljske pizze. Naglašava da pizza nije samo hrana, već kultura i strast. Objašnjava gdje mnogi griješe, posebno naglašavajući važnost savršenog tijesta. Ključ je u dugoj i kontroliranoj fermentaciji za probavljivost. Govori o ispravnoj upotrebi brašna tipa “00”, tehnikama miješanja i ručnog oblikovanja. Otkriva na kojoj se ekstremnoj temperaturi (oko 450-500°C) i kratkom vremenu peče vrhunska pizza kako bi se dobio karakterističan, mekani i hrskavi rub (cornicione). Također, priča o kvalitetnim talijanskim sastojcima i povijesti nastanka klasične Margherite. Umjetnost izrade napuljske pizze i sama pizza kao tradicionalna specijalnost imaju zaštićeno zemljopisno podrijetlo i upisane su na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine.

24.10.2025. (15:00)

Kad chef servira – medijima po prstima

Mario Mandarić o Forbesu, Ramsayu i Butkoviću: Kult Plave Kamenice? Moj žig, hvala lijepo

Chef i poduzetnik Mario Mandarić u podcastu Gastro tražilice otkriva detalje o karijeri od Tajlanda do Gordona Ramsayja, pilotskoj školi i planiranom preseljenju Bistra 96. Najviše prašine digla je njegova poruka novinaru Davoru Butkoviću, s kojim vodi višegodišnji medijski rat – od oštrih kolumni do registracije žiga “Kult Plave Kamenice” kao vlastite ironije na račun portala koji ga kritizira. Mandarić tvrdi da Butković “piše po narudžbi”, dok on sam, kaže, danas više kuha – i leti – nego što čita portale. Smatra da je Michelinova zvjezdica relevantna potvrda kvalitete i odlična za marketing, ali ne bi trebala biti cilj. Kaže da svi hrvatski restorani koji imaju zvjezdicu to doista i zaslužuju.

10.10.2025. (10:00)

Gdje jedan restoran "kuha" za šest, a dim samo vabi gladne!

Rekorder zagrebačkih ghost kuhinja – restoran koji se krije iza čak šest imena


U zagrebačkoj Utinjskoj ulici, jedan restoran vodi catering s čak šest virtualnih “restorana” na aplikacijama za dostavu, poput Wok2Indy i Smokeraja, radeći pod istom adresom. Ovaj pionir ghost kuhinja, s milijun eura prihoda i samo tri zaposlena, razbio je jelovnik na više brendova kako bi olakšao izbor kupcima. Vlasnik Berigoj Vukojević kaže da je ideja potekla od platformi, a posao je legalan i registriran. Ghost kuhinje su sveprisutne, ali Berubambi drži rekord po broju virtualnih imena. Jutarnji, komentiraju na Forumu

05.10.2025. (00:00)

Gurmani, ne tražite dalje

Gastro tražilica pokrenula svoj podcast: Gastrofon. Prvi gost vlasnik legendarne kafane

U premijernoj epizodi Gastrofona, vjerojatno jedinog domaćeg podcasta specijaliziranog za gastronomiju, ugostili su Milu Stojkovića, legendu srpskog roštilja i vlasnika niške kafane Mrak, koja posluje još od 1991. godine. Tijekom više od tri desetljeća, kafana Mrak postala je prava institucija roštilja i, prema mnogim gastro entuzijastima i food blogerima, jedno od najboljih mjesta za roštilj na Balkanu. Pričali su o počecima i izazovima, preko kriznih trenutaka i današnjih problema s nabavom mesa, pa sve do specijaliteta koji su ga proslavili.

21.09.2025. (01:00)

Fine dining vs. fušanje

Hrvatska gastronomija 2025. – spektakularna i porazna u isto vrijeme

Hrvatska restoranska scena 2025. godine podijeljena je između vrhunske gastronomije i razočaravajuće svakodnevice. Dok mali broj ambicioznih restorana doseže svjetske standarde, većina srednje klase tone u osrednjost, lošu uslugu i jeftine sastojke. Novi talentirani chefovi briljiraju, ali novih ambicioznih otvorenja gotovo da i nema. Servis nikad gori, Michelin nekima prevelik, a potrošnja po gostu pada. Ukratko – nikad bolje i nikad gore, ovisno o tome gdje sjedite, kažu na Kultu Plave Kamenice.

14.01.2025. (11:00)

Nemoj da te čuju

Jedan povjesničar tvrdi: Talijanska kuhinja je mit koji postoji tek 50-ak godina

Talijanska kuhinja je poznata, priznata i popularna daleko izvan granica Italije. Ali riječ je mitu, tvrdi ekonomski povjesničar Alberto Grandi. Njegova teorija glasi: talijanska kuhinja je izum star tek oko 50 godina. To je prilično hrabra teza koja baš ne nailazi na odobravanje u Grandijevoj domovini Italiji. Napisao je knjigu u kojoj tvrdi da talijanska pizza postoji tek od 50-ih godina, da talijanske bake zapravo ne znaju kuhati, a dobar parmezan može prije pronaći u Wisconsinu. Tvrdi da Napolitanska pizza nije ni talijanska, već američka. Originalna pizza bila je jelo za siromašne, na tijesto su se stavljali ostaci hrane. No, hrana se s vremenom mijenjala i nadograđivala, odnosno modernizirala. TV prilog na DW

06.09.2024. (16:00)

A nadaš se, možda i nije toliko loše kao što izgleda...

Momci iz Gastro tražilice istražili turističke zamke koje se nude turistima na Jadranu

U ovoj epizodi testiraju hranu iz restorana koji su na glasu kao turističke zamke, a kao i do sad, gledaju omjer kvalitete i cijene, kvalitetu namirnica, vizualni dojam i općenitu ocjenu. Za razliku od brojnih kvalitetnih restorana s top uslugom, postoje i oni koji i nisu baš za preporuku.