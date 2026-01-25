Kad ni maršal ne smije po repete

Talijanska kuhinja je poznata, priznata i popularna daleko izvan granica Italije. Ali riječ je mitu, tvrdi ekonomski povjesničar Alberto Grandi. Njegova teorija glasi: talijanska kuhinja je izum star tek oko 50 godina. To je prilično hrabra teza koja baš ne nailazi na odobravanje u Grandijevoj domovini Italiji. Napisao je knjigu u kojoj tvrdi da talijanska pizza postoji tek od 50-ih godina, da talijanske bake zapravo ne znaju kuhati, a dobar parmezan može prije pronaći u Wisconsinu. Tvrdi da Napolitanska pizza nije ni talijanska, već američka. Originalna pizza bila je jelo za siromašne, na tijesto su se stavljali ostaci hrane. No, hrana se s vremenom mijenjala i nadograđivala, odnosno modernizirala. TV prilog na DW