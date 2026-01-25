Kad ni maršal ne smije po repete
Što je Tito stvarno jeo: jelovnik predsjednika pod nutricionističkim nadzorom
Iako je bio poznat kao gurman, Josip Broz Tito imao je posebno osmišljen nutricionistički program kada bi pretjerao s hranom. O njegovoj prehrani brinuo je dugogodišnji nutricionist Branko Trbović, koji je više od 30 godina pratio Tita na putovanjima i rezidencijama. U knjizi “Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito” opisuje jelovnike, navike i političku svakodnevicu viđenu iz kuhinje. Primjer dnevnog jelovnika pokazuje raznoliku, ali kalorijski kontroliranu prehranu od 1.605 kcal. Index… Nedavno smo i mi prenijeli anegdote Titovog kuhara, koji je ispričao kako je po naputku liječnika složio predsjedniku SFRJ jaje bez žumanjka, što je ovaj odbio i naručio kajganu…