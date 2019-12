Kako melankolični ljevičar Andrej Nikolaidis vidi slobodno tržište: Američki državni sekretar Mike Pompeo nedavno je boravio u službenoj posjeti Crnoj Gori. Koja je tom prilikom kupila 67 američkih oklopnih vozila za 36 miliona dolara. Ne sumnjam da je to tržišna, dakle stvarna vrijednost tih vozila… No ipak mislim kako na tržišnu cijenu američkih vozila utiče i to što prodavac može narediti hapšenje ili drugu vrstu uništenja kupca – što ne treba tumačiti kao nezakonit, još manje kao neprincipijelan pritisak, nego kao doprinos snaženju demokratije, antikorupcijskoj borbi i boljem funkcionisanju pravne države. Generalno: ono što prodaje onaj ko posjeduje atomsku bombu ima višu tržišnu, dakle stvarnu vrijednost od one koju ta ista stvar dostiže kada je prodaje neko ko atomsku bombu nema. To se, čini mi se, zove zakon ponude i potražnje. Žurnal.info