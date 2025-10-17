Kad ti susjed treći put usisava u ponoć - e neš' više
Zgradonačelnik: Kako provoditi kućni red u zgradi
ZGRADOnačelnik.hr je povodom svog petog rođendana organizirao besplatno predavanje o kućnome redu. Predavanje je uživo pratilo oko 1.200 sudionika. A svi oni koji nisu mogli pratiti predavanje tada, sada ga imaju priliku pogledati. Na okruglom stolu raspravljalo se, između ostalog, o sankcioniranju susjeda koji krše kućni red, problemu buke, načinu dokumentiranja povrede kućnoga reda, koracima kako prijaviti povredu kućnoga reda, ali i o temama poput rada i ovlasti Vijeća suvlasnika koji bi, složili su se sugovornici, mogao biti jako dobar „alat“ za brže i kvalitetnije upravljanje zgradom.