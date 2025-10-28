Kad susjed zavrti bušilicu u ponoć
Oživljavanje kućnog reda: stručnjaci raspravljali o sankcijama i edukaciji suvlasnika
Na besplatnom predavanju ZGRADOnačelnik.hr-a o kućnom redu, povodom petog rođendana portala, održan je i okrugli stol o primjeni i sankcioniranju povreda kućnog reda. Sudionici su istaknuli važnost jasnog definiranja financijskih kazni u međuvlasničkim ugovorima te pravilnog dokumentiranja prekršaja. Naglašena je potreba edukacije suvlasnika i predstavnika, dok je zaključeno da je kućni red godinama bio „mrtvo slovo na papiru“, a novi zakon i pravilnik trebali bi to napokon promijeniti.