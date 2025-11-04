Novi red u kućnome redu: jasna procedura za pritužbe među suvlasnicima - Monitor.hr
Kad buka postane službena stvar

Novi red u kućnome redu: jasna procedura za pritužbe među suvlasnicima

Na besplatnom predavanju portala ZGRADOnačelnik.hr, tehnički direktor Zapad-stana Karlo Berc predstavio je novu, jasno definiranu proceduru prijave i sankcioniranja kršenja kućnog reda. Postupak uključuje prijavu s dokazima, prikupljanje potpisa većine suvlasnika, te sustav triju opomena s mogućnošću novčane kazne od 50 do 500 eura. Sve opomene evidentiraju se u javno dostupnom registru zajednice suvlasnika i brišu nakon dvije godine. Zgradonačelnik


Oživljavanje kućnog reda: stručnjaci raspravljali o sankcijama i edukaciji suvlasnika

Na besplatnom predavanju ZGRADOnačelnik.hr-a o kućnom redu, povodom petog rođendana portala, održan je i okrugli stol o primjeni i sankcioniranju povreda kućnog reda. Sudionici su istaknuli važnost jasnog definiranja financijskih kazni u međuvlasničkim ugovorima te pravilnog dokumentiranja prekršaja. Naglašena je potreba edukacije suvlasnika i predstavnika, dok je zaključeno da je kućni red godinama bio „mrtvo slovo na papiru“, a novi zakon i pravilnik trebali bi to napokon promijeniti.

Zgradonačelnik: Kako provoditi kućni red u zgradi

ZGRADOnačelnik.hr je povodom svog petog rođendana organizirao besplatno predavanje o kućnome redu. Predavanje je uživo pratilo oko 1.200 sudionika. A svi oni koji nisu mogli pratiti predavanje tada, sada ga imaju priliku pogledati. Na okruglom stolu raspravljalo se, između ostalog, o sankcioniranju susjeda koji krše kućni red, problemu buke, načinu dokumentiranja povrede kućnoga reda, koracima kako prijaviti povredu kućnoga reda, ali i o temama poput rada i ovlasti Vijeća suvlasnika koji bi, složili su se sugovornici, mogao biti jako dobar „alat“ za brže i kvalitetnije upravljanje zgradom.

Novi pravilnik lovi “susjede iz pakla”: Kazne za nered u zgradama


Novi Pravilnik o kućnom redu omogućuje kažnjavanje nesavjesnih susjeda u stambenim zgradama. Buka, smeće, pa čak i neugodni mirisi sada su razlozi za kazne od 50 do 500 eura, ako većina suvlasnika to odobri u međuvlasničkom ugovoru. Kršenja se evidentiraju, a nakon tri opomene u dvije godine slijedi kazna. Medijacija je alternativa za rješavanje sukoba, poput buke od pasa. Postupak otežava potreba za natpolovičnom većinom potpisa, ali mirniji suživot je na pomolu. HRT

U svakoj zgradi mora biti barem jedna ploča kućnog reda

Prema novom Zakonu i Pravilniku o kućnom redu, svaka zgrada mora imati ploču s OPĆIM pravilima, koja su propisana državnim aktom i ne mogu se mijenjati. Osim toga, suvlasnici mogu natpolovičnom većinom donijeti POSEBNA pravila kućnog reda, koja se tada također moraju istaknuti na posebnoj ploči. Dakle, zgrade mogu imati jednu ili dvije ploče – ali nikako manje od jedne. Upravitelji su dužni ploče postaviti na vidljivo mjesto u zajedničkom prostoru. Zgradonačelnik je pripremio primjerke kućnog reda koje možete skinuti i isprintati

Novi kućni red s kaznama: do 500 eura za nesavjesne susjede

Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada predviđa ažurirani Kućni red s mogućnošću naplate kazni za njegovo kršenje – od 50 do 500 eura, ako to prethodno odobre suvlasnici u međuvlasničkom ugovoru. Postupak kažnjavanja zahtijeva dokumentaciju prekršaja, tri opomene u dvije godine i suglasnost natpolovične većine suvlasnika. Kazna se tada uplaćuje u pričuvu. No procedura je spora i komplicirana, a još se čeka i konačni Pravilnik o kućnom redu te Registar zajednice suvlasnika bez kojeg sustav neće funkcionirati. Zgradonačelnik

Pravilnik o kućnom redu: Zabranjeno tresti mrvice s balkona i slaviti rođendan nakon ponoći

Prema odredbama novoga kućnog reda kojeg će propisati država, zabranjuje se, na primjer, tresti kuhinjske krpe s mrvicama hrane kroz prozore i balkone, kao i bacati opuške i druge predmete. “Korisnici posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati”, stoji u dijelu koji se odnosi na radove u zgradama i buku. Korisnici mogu prilikom održavanja jednogodišnjih proslava (primjerice rođendana) postupiti drugačije od tih odredbi, ako najave proslavu dva dana prije njezina održavanja i ako proslava ne traje duže od ponoći. No, suvlasnici mogu dogovoriti i nešto drugačiji red u pojedinim zgradama. Danica

Novi pravilnik o kućnom redu donosi stroža pravila i kazne

Ministarstvo je u javno savjetovanje poslalo novi Pravilnik o kućnom redu, koji regulira buku, održavanje zajedničkih prostora i korištenje balkona, terasa i podruma. Zabranjuje se ostavljanje bicikala i otpada u hodnicima, bacanje opušaka s prozora te glasna buka u određeno vrijeme. Novost su i kazne – od 50 do 500 eura za one koji uporno krše pravila. Upravitelj zgrade može izricati opomene, a treća u dvije godine donosi financijski udarac. Suvlasnici mogu dokumentirati prekršaje i pokrenuti postupak. Pravilnik stupa na snagu do 1. travnja. Index

U pripremi je Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, time zgrade postaju pravni entiteti, a suvlasnici i stanari imaju nove odgovornosti

Dugo očekivani prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada konačno je tu! Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je novi prijedlog zakona koji je u javnom savjetovanju do 20.03.2023. Tin Bašić, suvlasnik platforme Zgradonačelnik.hr je u razgovoru za tv podcast Poslovnog pozdravio budući zakon, ukratko pojasnivši koje su novosti: svaka će zgrada morati osnovati Zajednicu suvlasnika i morat će se registrirati, čime će zgrada postati pravni entitet. Definiraju se određene stavke poput hitnih popravaka, nužnih mjera, investicijskog održavanja, kao i propisanog modela Kućnog reda, koji će imati fiksni i varijabilni dio. Nepridržavanje određenih stavki ujedno znače i kazne.

Građani Novog Zagreba zbog buke koju proizvode radovi na Mostu mladosti traže poštovanje kućnog reda

Mišić je zagrebačkom gradonačelniku pisanim putem postavio pitanje ima li izvođač radova dozvolu 24 sata dnevno raditi i kolika je najviše dopuštena razina buke po noći. Pozvao ga je, kaže, da se bučni radovi ne odvijaju u vremenu kada postoji kućni red, između 22 i 06 sati. Vijeće mjesnog odbora Utrine i Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb istok na sastancima idući tjedan raspravljat će o buci na nadvožnjaku. 24 sata

 

