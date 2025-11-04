Kad buka postane službena stvar
Novi red u kućnome redu: jasna procedura za pritužbe među suvlasnicima
Na besplatnom predavanju portala ZGRADOnačelnik.hr, tehnički direktor Zapad-stana Karlo Berc predstavio je novu, jasno definiranu proceduru prijave i sankcioniranja kršenja kućnog reda. Postupak uključuje prijavu s dokazima, prikupljanje potpisa većine suvlasnika, te sustav triju opomena s mogućnošću novčane kazne od 50 do 500 eura. Sve opomene evidentiraju se u javno dostupnom registru zajednice suvlasnika i brišu nakon dvije godine. Zgradonačelnik