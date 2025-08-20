Kad birokracija zavoli zidni dekor

Prema odredbama novoga kućnog reda kojeg će propisati država, zabranjuje se, na primjer, tresti kuhinjske krpe s mrvicama hrane kroz prozore i balkone, kao i bacati opuške i druge predmete. “Korisnici posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati”, stoji u dijelu koji se odnosi na radove u zgradama i buku. Korisnici mogu prilikom održavanja jednogodišnjih proslava (primjerice rođendana) postupiti drugačije od tih odredbi, ako najave proslavu dva dana prije njezina održavanja i ako proslava ne traje duže od ponoći. No, suvlasnici mogu dogovoriti i nešto drugačiji red u pojedinim zgradama. Danica