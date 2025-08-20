Kad birokracija zavoli zidni dekor
U svakoj zgradi mora biti barem jedna ploča kućnog reda
Prema novom Zakonu i Pravilniku o kućnom redu, svaka zgrada mora imati ploču s OPĆIM pravilima, koja su propisana državnim aktom i ne mogu se mijenjati. Osim toga, suvlasnici mogu natpolovičnom većinom donijeti POSEBNA pravila kućnog reda, koja se tada također moraju istaknuti na posebnoj ploči. Dakle, zgrade mogu imati jednu ili dvije ploče – ali nikako manje od jedne. Upravitelji su dužni ploče postaviti na vidljivo mjesto u zajedničkom prostoru. Zgradonačelnik je pripremio primjerke kućnog reda koje možete skinuti i isprintati