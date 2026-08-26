Dugo je bio spušten, ali može i narasti
Novo buđenje kriptotržišta: Donald Trump i američki dug pogurali Bitcoin
Bitcoin je u samo tjedan dana skočio za više od 25 posto, dok su pojedini altcoini porasle i preko 50 posto. Stručnjaci navode dva ključna razloga za ovaj uzlet: nadolazeće regulatorne promjene u SAD-u te sve veću zabrinutost ulagača oko visokog američkog javnog duga. Zbog gubitka povjerenja u tradicionalni financijski sustav, investitori spas traže u zlatu i kriptovalutama. Rast je komentirao i američki predsjednik Donald Trump, istaknuvši kako SAD ostaje neosporni lider u tehnologijama poput umjetne inteligencije i Bitcoina. HRT, Index