Luksuzne gorice
Objavljen popis najboljih svjetskih hotela za 2026.: Toskanski Castiglion del Bosco na vrhu Europe
Magazin Travel + Leisure objavio je popis najboljih hotela na svijetu za 2026. godinu na temelju glasova više od 207.000 čitatelja. Titulu najboljeg u Europi odnio je toskanski resort Castiglion del Bosco (Rosewood Hotels), smješten na imanju starom 900 godina, koji se ističe vlastitom vinarijom i restoranom s dvije Michelinove zvjezdice. Na popisu 100 najboljih u svijetu našlo se samo 12 europskih hotela, a iza Toskane slijede švicarski Six Senses Crans-Montana te talijanski Il Sereno Lago di Como. Prestižni naslov apsolutnog broja jedan na svijetu pripao je hotelu Patina Osaka u Japanu. N1