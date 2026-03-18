Objavljene sve pjesme za Euroviziju, Hrvatska nastupa u prvom polufinalu
Danas (18:00)

Ne znaš više natječemo li se s drugim državama ili kladionicom

Publika već uspoređuje favorite prije svibanjskog natjecanja u Beču. Hrvatsku predstavlja grupa LELEK s pjesmom “Andromeda”, koja zasad nije među glavnim favoritima kladionica. Trenutačno se najviše izdvajaju Finska, Francuska i Danska, dok su u užem krugu i Švedska, Grčka i Australija. Prvo polufinale održava se 12. svibnja, drugo 14., a finale je 16. svibnja. Ishod će, kao i često, uvelike ovisiti o nastupima uživo. HRT donosi sve pjesme. Na Forumu je domaće najpopularnije mjesto za komentiranje ovog glazbenog natjecanja.


08.01. (19:00)

Pop vokali, nešto metala i druga ekipa

Predstavljene pjesme koje će se natjecati na Dori

Slušatelji su mogli na Drugom programu Hrvatskog radija premijerno čuti 24 pjesme koje će se u veljači u Zagrebu natjecati za prestižnu statuu Dore i izbor hrvatske pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. One se mogu čuti na YT kanalu Dore (a ovaj put sve pjesme imaju i spot). Od poznatijih imena ove se godine natječu Kandžija, Marko Kutlić, Cold Snap (s Janom Kerekešom na vokalu) i pojedinih izvođača koji su dosad već nastupali na Dori, poput Leleka, Anande, Fenkste i drugih. HRT… pogledajte temu na Forumu.

01.01. (10:00)

Svi pjevaju, ja bojkotiram

Marjanović: Ne bi li bila vrh vijest da su svi hrvatski izvođači odustali od Dore (zbog Izraela)?

Sama bit EBU-a od osnutka bila je politička. Unija je osnovana 1950. godine i svrha projekta bila je baviti se razmjenom ideja i omogućavanjem međunarodnih emitiranja. Između ostalog, tu se našla i Pjesma Eurovizije. Politički, EBU je stajao iza medijskih servisa koji su slobodniji, a oni koji su bili puko propagandno servisiranje svojih vlada bili su isključeni jer u povijesnom kontekstu, govorimo o vremenima nedugo nakon kraha nacizma i prijetnje koju su mnogi vidjeli u Sovjetskoj Rusiji, pa nije čudo da su neki prepoznali važnost otvorene rasprave.

Treba se prisjetiti da nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, EBU nije poduzeo apsolutno ništa da zabrani Rusiji sudjelovanje na Euroviziji.

Nije da su istog trena skočili i javno proglasili: “Dosta je rata, za mir mi dižemo svoj glas”. Ne, sve dok zemlje sudionice nisu krenule s prijetnjama da će se povući iz natjecanja, nije se dogodilo ništa. I upravo se to s Izraelom počelo događati nakon dvije godine praznih prijetnji pa su Nizozemska, Irska, Španjolska i Slovenija s mudima krenule u bojkot. I to je doslovno jedini način da se ovo promijeni. Hrvoje Marjanović za Index

03.12.2025. (17:00)

Transparentnije ovaj put

Odabrani finalisti za Doru: za Eurosong se natječu Kandžija, Cold Snap, Marko Kutlić, Stela Rade, LELEK…

Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno – scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Objavili su i rezerve. Ovaj put neće biti u Opatiji, već u studiju HRT-a i to u veljači. HRT… Pogledajte što kažu na popularnoj temi na Forumu.

01.11.2025. (19:00)

Oda kavi s mlijekom

Simfonijski orkestar obradio eurovizijske pjesme: Posebno oduševila ‘Espresso Macchiato’

Na koncertu Eurocanción Sinfónica 3. srpnja 2025. u Nacionalnom auditoriju u Madridu, Orquesta Metropolitana de Madrid i zbor Talía pod ravnanjem Silvije Sanz Torre izveli su simfonijske obrade poznatih eurovizijskih pjesama, koje je priredio skladatelj Alejandro Vivas. Nakon zahtjevnog programa, publiku su iznenadili humorističnim dodatkom – simfonijskom verzijom pjesme Espresso Macchiato Tommyja Casha, ovogodišnjeg predstavnika Estonije, koja je izazvala ovacije.

01.10.2025. (10:00)

Obračun kod O.K. Eurovizije

Eurovizija kao geopolitički bojni poligon: Podmukli pokušaji Izraela da pobijedi na natjecanju na kojem su nepoželjni

Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal

22.05.2025. (01:00)

Dobro da se sve snima

Stajčić o Eurosongu 2025 – Izrael i glasovi publike

Eurosong je formalno apolitičan, ali političke poruke sve više prodiru kroz publiku i okolnosti. Iako se tehnički manipulacije nastupima i bodovima pokušavaju spriječiti (paralelno s nastupom uživo imaju pripremljene snimke s proba koje bi pustili u emitiranje po potrebi), publika – kao nestrukturirana masa – postaje novi kanal političkog izraza. Uočava se obrazac: izvođači s najviše glasova publike (Käärijä, Baby Lasagna, Yuval Raphael) postaju moralni pobjednici, ali uspjeh u karijeri ovisi o političkom kontekstu. Dok neki poput Käärije i Lasagne uspijevaju na turnejama, drugi (Izraelka Yuval Raphael) unatoč visokom rangu na natjecanju ne nastupaju izvan svoje zemlje. Televoting je sve važniji, ali i sve podložniji političkim interpretacijama. Zoran Stajčić za Ravno do dna

18.05.2025. (10:00)

I Baby Lasagna je bio opet u finalu!

Austrija pobijedila na Eurosongu, izbio sukob zbog izraelske predstavnice

Izrael je bio drugi, Estonija treća, Švedska četvrta, a Italija peta. Zadnji je bio San Marino. JJ – 24-godišnjak iz Beča – kombinirao je elemente opere, tehna i visokih vokala u svojoj pjesmi “Wasted Love”. (HRT) U finalu Eurosonga nastupili su Baby Lasagna i Käärijä. Hrvat i Finac napravili su show u dvorani, publika je pjevala i plesala uz njih. Izveli su svoj novi duet Eurodab, ali i svoje eurovizijske hitove. Index

Nekoliko stotina prosvjednika okupilo se u švicarskom gradu kako bi osudili sudjelovanje Izraela na Eurosongu, koji se održava u vrijeme kada je izraelska ofenziva na Gazu u punom jeku. U Baselu je u subotu navečer izbio kratak sukob između propalestinskih prosvjednika i policije, neposredno prije nastupa izraelske pjevačice u finalu Eurosonga. Danas

17.05.2025. (09:00)

Kad ti susjed daje 12 bodova jer mu se sviđaš...

Glasovi (ne)prijateljstva: kako geopolitika dirigira Eurosongom

Analize Eurosonga otkrivaju da bodovanje više odražava političke, kulturne i geografske veze nego glazbenu kvalitetu. Najvjerniji su parovi Grčka-Cipar i Rumunjska-Moldavija, dok Francuska daje bodove bez uzvrata, osobito Izraelu i Portugalu. Dijaspora snažno utječe na rezultate, kao i povijesne tenzije poput odnosa Armenije i Azerbajdžana. Tematski, ljubav opada, a raste fokus na identitet i otpornost. tportal

13.05.2025. (15:00)

Pobjede, praznovjerja i bosonogi hitovi

Pet čudesa Eurosonga: od bosih stopala do kletve u boji

Eurovizija već desetljećima puni dnevne sobe i meme stranice. Evo pet zabavnih činjenica:

  1. Kletva zelene boje – Navodno donosi peh, osim ako se ne zovete Katrina.
  2. Ukrajinska dominacija – Tri pobjede u zadnjih 20 godina, stalni finalisti i pjesma na ukrajinskom.
  3. Irsko-švedski derbi – Oboje imaju po sedam pobjeda. Cipar još čeka svojih “12 bodova”.
  4. Australci u Europi? – Da, jer su gledali godinama i bili dragi – pa im dali mikrofon.
  5. Bosi do slave – Pet izvođača je pobijedilo bosonogo. Možda je to tajna uspjeha?

Piše BBC.

10.03.2025. (12:00)

Oda sauni

Švedska odabrala pjesmu za Euroviziju, kladionice ih stavljaju na prvo mjesto

https://www.youtube.com/watch?v=WK3HOMhAeQY

Grupa se zove Kaj, a na izboru za švedsku pjesmu Eurovizije sve su osvojili upečatljivim nastupom. Pjesma govori o saunama, posebno popularnima na sjeveru Europe. Premda još uvijek nisu poznate sve natjecateljske pjesme, kladionice ih stavljaju na prvo mjesto. Naš Marko Bošnjak je na 31. mjestu s upitnim prolaskom u finale. Eurovision odds… I ovaj predstavnik ima svoju temu na Forumu