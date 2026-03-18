Ne znaš više natječemo li se s drugim državama ili kladionicom
Objavljene sve pjesme za Euroviziju, Hrvatska nastupa u prvom polufinalu
Publika već uspoređuje favorite prije svibanjskog natjecanja u Beču. Hrvatsku predstavlja grupa LELEK s pjesmom “Andromeda”, koja zasad nije među glavnim favoritima kladionica. Trenutačno se najviše izdvajaju Finska, Francuska i Danska, dok su u užem krugu i Švedska, Grčka i Australija. Prvo polufinale održava se 12. svibnja, drugo 14., a finale je 16. svibnja. Ishod će, kao i često, uvelike ovisiti o nastupima uživo. HRT donosi sve pjesme. Na Forumu je domaće najpopularnije mjesto za komentiranje ovog glazbenog natjecanja.