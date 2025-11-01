Oda kavi s mlijekom
Simfonijski orkestar obradio eurovizijske pjesme: Posebno oduševila ‘Espresso Macchiato’
Na koncertu Eurocanción Sinfónica 3. srpnja 2025. u Nacionalnom auditoriju u Madridu, Orquesta Metropolitana de Madrid i zbor Talía pod ravnanjem Silvije Sanz Torre izveli su simfonijske obrade poznatih eurovizijskih pjesama, koje je priredio skladatelj Alejandro Vivas. Nakon zahtjevnog programa, publiku su iznenadili humorističnim dodatkom – simfonijskom verzijom pjesme Espresso Macchiato Tommyja Casha, ovogodišnjeg predstavnika Estonije, koja je izazvala ovacije.