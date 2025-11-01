Simfonijski orkestar obradio eurovizijske pjesme: Posebno oduševila 'Espresso Macchiato' - Monitor.hr
Oda kavi s mlijekom

Simfonijski orkestar obradio eurovizijske pjesme: Posebno oduševila ‘Espresso Macchiato’

Na koncertu Eurocanción Sinfónica 3. srpnja 2025. u Nacionalnom auditoriju u Madridu, Orquesta Metropolitana de Madrid i zbor Talía pod ravnanjem Silvije Sanz Torre izveli su simfonijske obrade poznatih eurovizijskih pjesama, koje je priredio skladatelj Alejandro Vivas. Nakon zahtjevnog programa, publiku su iznenadili humorističnim dodatkom – simfonijskom verzijom pjesme Espresso Macchiato Tommyja Casha, ovogodišnjeg predstavnika Estonije, koja je izazvala ovacije.


Obračun kod O.K. Eurovizije

Eurovizija kao geopolitički bojni poligon: Podmukli pokušaji Izraela da pobijedi na natjecanju na kojem su nepoželjni

Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal

Dobro da se sve snima

Stajčić o Eurosongu 2025 – Izrael i glasovi publike

Eurosong je formalno apolitičan, ali političke poruke sve više prodiru kroz publiku i okolnosti. Iako se tehnički manipulacije nastupima i bodovima pokušavaju spriječiti (paralelno s nastupom uživo imaju pripremljene snimke s proba koje bi pustili u emitiranje po potrebi), publika – kao nestrukturirana masa – postaje novi kanal političkog izraza. Uočava se obrazac: izvođači s najviše glasova publike (Käärijä, Baby Lasagna, Yuval Raphael) postaju moralni pobjednici, ali uspjeh u karijeri ovisi o političkom kontekstu. Dok neki poput Käärije i Lasagne uspijevaju na turnejama, drugi (Izraelka Yuval Raphael) unatoč visokom rangu na natjecanju ne nastupaju izvan svoje zemlje. Televoting je sve važniji, ali i sve podložniji političkim interpretacijama. Zoran Stajčić za Ravno do dna

I Baby Lasagna je bio opet u finalu!

Austrija pobijedila na Eurosongu, izbio sukob zbog izraelske predstavnice

Izrael je bio drugi, Estonija treća, Švedska četvrta, a Italija peta. Zadnji je bio San Marino. JJ – 24-godišnjak iz Beča – kombinirao je elemente opere, tehna i visokih vokala u svojoj pjesmi “Wasted Love”. (HRT) U finalu Eurosonga nastupili su Baby Lasagna i Käärijä. Hrvat i Finac napravili su show u dvorani, publika je pjevala i plesala uz njih. Izveli su svoj novi duet Eurodab, ali i svoje eurovizijske hitove. Index

Nekoliko stotina prosvjednika okupilo se u švicarskom gradu kako bi osudili sudjelovanje Izraela na Eurosongu, koji se održava u vrijeme kada je izraelska ofenziva na Gazu u punom jeku. U Baselu je u subotu navečer izbio kratak sukob između propalestinskih prosvjednika i policije, neposredno prije nastupa izraelske pjevačice u finalu Eurosonga. Danas

Kad ti susjed daje 12 bodova jer mu se sviđaš...

Glasovi (ne)prijateljstva: kako geopolitika dirigira Eurosongom

Analize Eurosonga otkrivaju da bodovanje više odražava političke, kulturne i geografske veze nego glazbenu kvalitetu. Najvjerniji su parovi Grčka-Cipar i Rumunjska-Moldavija, dok Francuska daje bodove bez uzvrata, osobito Izraelu i Portugalu. Dijaspora snažno utječe na rezultate, kao i povijesne tenzije poput odnosa Armenije i Azerbajdžana. Tematski, ljubav opada, a raste fokus na identitet i otpornost. tportal

Pobjede, praznovjerja i bosonogi hitovi

Pet čudesa Eurosonga: od bosih stopala do kletve u boji

Eurovizija već desetljećima puni dnevne sobe i meme stranice. Evo pet zabavnih činjenica:

  1. Kletva zelene boje – Navodno donosi peh, osim ako se ne zovete Katrina.
  2. Ukrajinska dominacija – Tri pobjede u zadnjih 20 godina, stalni finalisti i pjesma na ukrajinskom.
  3. Irsko-švedski derbi – Oboje imaju po sedam pobjeda. Cipar još čeka svojih “12 bodova”.
  4. Australci u Europi? – Da, jer su gledali godinama i bili dragi – pa im dali mikrofon.
  5. Bosi do slave – Pet izvođača je pobijedilo bosonogo. Možda je to tajna uspjeha?

Piše BBC.

Oda sauni

Švedska odabrala pjesmu za Euroviziju, kladionice ih stavljaju na prvo mjesto

Grupa se zove Kaj, a na izboru za švedsku pjesmu Eurovizije sve su osvojili upečatljivim nastupom. Pjesma govori o saunama, posebno popularnima na sjeveru Europe. Premda još uvijek nisu poznate sve natjecateljske pjesme, kladionice ih stavljaju na prvo mjesto. Naš Marko Bošnjak je na 31. mjestu s upitnim prolaskom u finale. Eurovision odds… I ovaj predstavnik ima svoju temu na Forumu

Samo da ga ne ubace u pekarski biznis :)

Tko je Marko Bošnjak i o čemu govori pjesma s kojom će nas predstavljati na Eurosongu

  • Najizravnije, “Poison Cake” govori o osobi koja je bila povrijeđena i koja se osvećuje onima koji su joj nanijeli bol. Ovo je priča o preokretu, gdje žrtva postaje ona koja dijeli pravdu. Šire gledano, pjesma je himna svima koji su se ikada osjećali zarobljeno u toksičnim odnosima ili okruženjima. No, otrov može predstavljati i negativne i destruktivne emocije (Večernji)
  • Širu regionalnu prepoznatljivost stekao je 2015. godine sudjelovanjem u drugoj sezoni srbijanskog talent showa Pinkove zvezdice. Njegove izvedbe, poput pjesme Što te nema, oduševile su publiku i žiri, što mu je donijelo pobjedu u finalu natjecanja s 11 godina, nastupio na Dori 2022 i završio drugi iza Mije Dimšić, jedno vrijeme radio u fast foodu (Index)
  • Nakon pobjede na ovogodišnjoj Dori za Index: “Odakle sam povukao snagu? Iskreno? Iz pi*ke”
  • Komentar na Doru Aleksandra Dragaša (Jutarnji), tema na Forumu, i na drugom Forumu
  • Na kladionicama smo trenutno 31. (s time da nije poznato puno drugih izvođača..)
Dali su im ponudu koju nisu mogli odbiti

Pouke izbora i ‘Eurosonga‘: Dogovorna ekonomija uništava Europu od politike do šoubiznisa

Dogovorni sustav odlučio je pobjednika ‘Eurosonga‘, a odlučuje i o sastavu hrvatske vlade. Iako nisam sklon teorijama zavjere, švicarski predstavnik teško bi došao do pobjede bez orkestriranog nagovaranja s jednog mjesta. Je li to nekakva ‘duboka eurovizijska država‘ ili su to ‘vratari sudbine‘, kako ih naziva Vedrana Pribičević, sasvim je svejedno. Tek, Švicarska je pobijedila i prije nastupa jer je najmanje konfliktna pa će se sljedeći ‘Eurosong‘ zapravo vratiti kući, u državu u kojoj je i sjedište European Broadcoasting Uniona (EBU). Tako se neće dogoditi da pobjeda ode u problematični Izrael, opet u Ukrajinu ili, nedajbože, u malu korumpiranu Hrvatsku koja se ne slaže najbolje ni s prvim susjedom u EU-u.

Kako su izgledi Baby Lasagne rasli na kladionicama, tako su dečki iz EBU-a dodatno animirali jedan po jedan nacionalni žiri. Da je trebalo, nagovorili bi i hrvatsku delegaciju da da 12 bodova Švicarskoj. Nije trebalo – bilo je dovoljno dogovoriti rekordne 22 dvanaestice uz još šest desetki. Goran Litvan za Lider.

Energični nastup u roza haljinici na vrtećem tanjuru

Švicarci su za izbor pobjedničke pjesme na Euroviziji doslovno “probili kod”

Kako su uspjeli dobiti tolike bodove? Jednostavno: napravili su nešto vrlo ‘švicarski’ – they scienced the sh*t out of it. U Švicarskoj se predstavnik bira internim natjecanjem. Ove godine im je sustav natjecanja pomogao smisliti YouGov, jedna od top kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta. Selekcija je organizirana kao turnir s rundama, gdje su svaku od 427 pristiglih pjesama (od kojih je 40% stiglo iz Švicarske, a ostatak iz svijeta) sudili panel domaće publike, panel bivših sudaca i panel od minimalno 240 predstavnika međunarodne publike. Selektirano je top pet pjesama i svi su umjetnici dobili poziv u bootcamp kako bi uvježbali nastup. Od tih pet pjesama, izabran je predstavnik. They cracked the code alright – napisala je nedavno ekonomistica i analitičarka Vedrana Pribičević. Index

Lazanja kao brend

Kako Hrvatska može iskoristiti dobar plasman na Eurosongu za rast ekonomije

Postoje jasni dokazi da zemlja pobjednica Eurosonga ima veće šanse za ostvarivanje ekonomskih benefita, prije svega kroz rast izvoza i BDP-a. Hrvatska će morati proaktivno promicati sebe kroz koherentnu strategiju brendiranja koja će naglasiti ne samo glazbeni talent, već i bogatu kulturu, prirodne ljepote i ostale atraktivnosti koje zemlja nudi. Samo na taj način će se kratkoročni ‘hvatač‘ pozornosti Eurosonga pretvoriti u dugoročan rast i prosperitet.

U Skandinaviji, a posebice Švedskoj, na percepciju Hrvatske i potražnju već se odražava uspješan nastup Baby Lasagne na Eurosongu, održanog u toj zemlji, kao i mnogi napisi u švedskim medijima, među kojima su bile i poruke da se ‘požure tražiti smještaj po Zagrebu i po Hrvatskoj jer će biti velika potražnja‘. Za promociju Hrvatske na Eurosongu HTZ je ove godine potrošio tek 15 tisuća eura, ponajviše na aktivnosti na društvenoj mreži X. Baby Lasagna svojim je upečatljivim nastupom i medijskim izjavama tijekom cijelog razdoblja natjecanja potaknuo neke viralne trendove, poput heklanih tabletića i – ljubavi prema mačkama. Prošle godine s Letom 3 i ove godine s Baby Lasagnom ‘konačno smo shvatili zadatak‘ ovakvog natjecanja, kažu stručnjaci. Lider