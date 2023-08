Budućnost vinarstva leži u organskoj i biološkoj proizvodnji

“Iz konvencionalnog sam svijeta, no posljednje dvije, tri godine krenuo sam piti organska i biodinamička vina i prva stvar koja me očarala je to što nema mamurluka od tih vina”, objašnjava Edi Perenić, vlasnik vinskog bara u Puli. Njegovi su favoriti ovog ljeta Rose od Lunike i momjanski suhi muškat od Ghire. “Biodinamička vina nastala su prema drevnoj metodi agrikulture i oslobođena su svakog traga kemije. Tako se tretira i zemlja i loza, a stvar je u tome da se obogaćuje zemlja. Priča o biodinamici je dosta duga, gledaju se mjesečeve mijene, vinograd se tretira kao jedan entitet na kojem se nalazi puno raznolikih biljki kojima će se obogaćivati zemlja.”, objašnjva Perenić. Novilist