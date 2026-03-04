Teški metal s još težom poviješću
Olovo: otrovni, ali nezamjenjivi metal koji je oblikovao rat, tisak i civilizaciju
Polazeći od misli Miroslav Krleža iz romana Banket u Blitvi, tekst istražuje simboliku i kemijsku stvarnost olova. Kao gust i mekan metal, olovo je idealno za municiju, ali i za tiskarska slova zahvaljujući legurama s kositrom i antimonom. Kroz povijest se koristilo u graditeljstvu, pigmentima, glazurama i benzinu, unatoč svojoj otrovnosti. Kronično trovanje ostavlja teške posljedice, osobito kod djece. Ipak, zbog otpornosti na koroziju, sposobnosti prigušivanja vibracija i ključne uloge u akumulatorima, olovo je i danas teško zamjenjiv materijal. Nenad Raos za Bug