Plazma ostala mirna. Fizičari nisu

Kinesko „umjetno Sunce“ probilo ključnu granicu u razvoju nuklearne fuzije
Kineski eksperimentalni fuzijski reaktor EAST postigao je značajan iskorak stabilizirajući plazmu pri gustoćama iznad Greenwaldove granice, dosadašnjeg teorijskog ograničenja tokamaka. Time je potvrđena mogućnost rada reaktora s većom snagom bez destabilizacije plazme, što je ključno za ostvarenje tzv. goruće plazme i buduće fuzijske elektrane. Rezultati, objavljeni u Science Advances, važni su i za međunarodni projekt ITER, u kojem sudjeluje i Kina, te približavaju fuziju kao održiv izvor čiste energije. tportal