Priroda sablažnjuje

Znanstvenici s ANU-a ostvarili su povijesni pomak dokazavši kvantnu spregnutost atoma helija, čime su "sablasno djelovanje na daljinu" prenijeli s fotona na materiju koja posjeduje masu. Korištenjem Bellovog testa i laserskih impulsa, tim je potvrdio nelokalnost momentuma atoma u slobodnom padu. Ovaj eksperiment ključan je jer atomi, za razliku od svjetlosti, reagiraju na gravitaciju. Time je stvoren eksperimentalni most između kvantne mehanike i opće teorije relativnosti, otvarajući put prema dugo traženoj "teoriji svega" i dubljem razumijevanju zakrivljenosti prostora na kvantnoj razini. Sam Einstein koristio je termin "sablasne aktivnosti" kako bi izrazio svoj skepticizam i negodovanje prema onome što danas nazivamo kvantnom spregnutosti.