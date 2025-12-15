Knjige koje još ne skupljaju prašinu, ali već imaju status
Ove bi knjige mogle postati budući klasici: Journalove preporuke za čitanje
Književnost se ne zaustavlja na Homeru i Shakespeareu – i 21. stoljeće već ima svoje klasike. Journalov izbor donosi osam suvremenih romana koji su obilježili naše vrijeme temama identiteta, odnosa, znanosti, povijesti i opstanka. Od emotivno razornih priča i generacijskih portreta do znanstvene fantastike i filozofskih alegorija, riječ je o knjigama koje su stekle kritičko priznanje, masovnu čitanost i često ekranizacije. Sve upućuje na isto – o ovim će se romanima možda govoriti još desetljećima.
Budući klasici (odabrani):
- A Little Life – Hanya Yanagihara
- Project Hail Mary – Andy Weir
- Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro
- Normal People – Sally Rooney
- Pachinko – Min Jin Lee
- My Brilliant Friend – Elena Ferrante
- The Book Thief – Markus Zusak
- Life of Pi – Yann Martel