Samo da ne zrači

Pokraj sve prisutnijih električnih vozila, proizvođači goriva gledaju načine kako proizvoditi sintetičke energente za automobile. Ona su klimatski neutralna jer u proizvodnji koriste CO2, no problem je s velikom količinom energije potrebnom za njihovu proizvodnju. Vjetroelektrane i solarne elektrane nisu dovoljne jer je potreban mnogo veći kapacitet. Izgradnja nuklearke može trajati i do 19 godina, zato su se sjetili malih modularnih nuklearnih reaktora. Lako ih je transportirati, ne zauzimaju puno prostora i instalacija je relativno brza. Također, imaju smanjene potrebe za gorivom i mogu se puniti svakih tri do sedam godina. Revija HAK