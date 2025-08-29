PayPal - izazovno razdoblje između inovacija i istraga - Monitor.hr
Danas (20:00)

U vječnom „updateu“ – i softvera i reputacije

PayPal – izazovno razdoblje između inovacija i istraga

PayPal, globalni lider digitalnih plaćanja, širi poslovanje kroz AI alate, kripto usluge i partnerstva s trgovcima, no istodobno se bori s ozbiljnim sigurnosnim i pravnim izazovima. Nedavni incident u Njemačkoj, gdje je zbog kvara u sustavu blokirano više od 10 milijardi eura transakcija, otvorio je pitanje sigurnosti. Tvrtka je pod pritiskom regulatora u SAD-u, Europi i Britaniji, dok reputaciju dodatno narušava skandal s Honey ekstenzijom i kolektivna tužba influencera. Iako PayPal planira rast dobiti do 2027., ključni izazov ostaje – vraćanje povjerenja korisnika. Lider


Slične vijesti

01.04.2024. (11:00)

Pajdaš u plaćanju

Što je PayPal i koje su njegove prednosti i nedostaci

PayPal je platforma za plaćanje koja ima web stranicu te omogućuje novčane transakcije, a spaja se s viza debitnom ili kreditnom karticom. Korisnici mogu slati ili primati uplate putem interneta ili u trgovini, koristeći PayPal kao posrednika. Poznat je po brzim i jednosavnim transakcijama. Za plaćanje preko kartica PayPalu se plaća naknada od 2,4 do 3,4 posto od iznosa transakcije, kao i za slanje novca (osim opcije Friends and Family koja je besplatna).

Prednosti su sigurnost, povrat novca ukoliko dokažete da vam narudžba za koju ste platili nije došla, brzina, fleksibilnost, a nedostaci su to što ga u Hrvatskoj i dalje ne koristi puno ljudi u svom poslovanju, ponekad se dulje treba čekati na odgovor korisničke podrške, a kao prodavaču u svakom trenutku podliježete obustavi i provjeri, pa i mogućem zamrzavanju računa. PayPal je također česta meta prevaranata, stoga valja uvijek biti na oprezu. Savjeti

22.11.2022. (14:00)

Uvode kaznu za neaktivnost

PayPal uvodi novosti: Pripazite jer možete dobiti kaznu ili ostati bez računa

Kako poslati novac preko PayPala u 2022. godini

Pogođeni su svi privatni korisnici koji nisu aktivno koristili svoj račun dulje od godinu dana. Neaktivni korisnici ubuduće će PayPalu morati platiti kaznu od oko 10 eura. Tvrtka planira naplatiti samo kreditna stanja korisnika. Pohranjeni načini plaćanja, kao što su tekući računi ili kreditne kartice, ostaju nepromijenjeni. Korisnici koji imaju manje od 10 eura na PayPalu računu plaćaju samo kaznu za preostali iznos. Ako račun ostane neaktivan još 60 dana nakon plaćanja kaznene naknade, postoji mogućnost da će PayPal potpuno izbrisati pogođene račune. Poput Austrije, Italije, Grčke, Mađarske i Poljske, Njemačka je zasad izuzeta iz novog kaznenog propisa. Oni koji se izlažu riziku plaćanja kazne ipak mogu biti mirni. Kako bi izbjegli naknadu, korisnici se moraju prijaviti na svoj račun samo jednom godišnje. Kao djelatnost evidentirana su i plaćanja prijateljima i poznanicima ili podizanje novca. Pripazite, primanje novca ne računa se kao aktivnost. N1

05.09.2022. (15:00)

Tigrovi Silicijske doline

PayPal Mafia: Tko su i što danas rade

Skupina je to bivših rukovoditelja PayPala koji su postali milijarderi osnivanjem nekih od najuspješnijih tehnoloških tvrtki u Silicijskoj dolini. Izraz se također odnosi na visoku razinu uspjeha koju su postigli osnivači i članovi podružnica tehnoloških tvrtki koje su osnovali ili financirali ovi bivši rukovoditelji PayPala. Nakon što je PayPal prodan eBayu, skupina osnivača i rukovodećih ljudi osnovali su nekoliko startupova te su ulagali u mnoge tvrtke koje su na kraju definirale većinu Silicijske doline kakvu danas poznajemo. Neke od tih tvrtki su Yelp, Slide, Digg, Facebook, YouTube… Svi su više-manje danas lijepo situirani i imaju milijune (neki i milijarde) na računima. Elon Musk je jedan od njih, koji je i dalje najeksponiranija ličnost. Lider

03.02.2018. (14:24)

Mijenjanje novčanika

eBay prekida suradnju s PayPalom, novi partner im je nizozemski Adyen

eBay prekida dugogodišnju suradnju sa servisom za plaćanje PayPal, s čime će početi ove godine u Sjevernoj Americi, a preko PayPala će se na Bayu moći plaćati do 2023. godine. eBay je kao novog partnera izabrao nizozemsku kompaniju Adyen koja već surađuje s velikim tehnološkim tvrtkama poput Ubera i Netflixa, a promjena bi trebala smanjiti troškove trgovcima te ponuditi više opcija plaćanja za kupce, piše Nasdaq. Yahoo analizira zašto je ovo zapravo dobro za PayPal, CNBC objašnjava zašto je do promjene uopće došlo, a Seeking Alpha misli da to nije toliko drastična promjena.

13.12.2017. (23:06)

Hrvatska internetska trgovina Ekupi, najveća u jadranskoj regiji, više ne nudi mogućnost plaćanja preko PayPala, razvili vlastiti elektronički novčanik

02.11.2017. (08:42)

Kako izbjeći pet najčešćih PayPal prijevara?

Neke od češće korištenih metoda prevaranata koje ciljaju na korisnike PayPala su prijetnja da će vaš profil biti ugašen, poruke da ste dobili uplatu ili poruke da ste platili previše. E-mail koji vam šalje PayPal stići će s PayPal.com, a prevaranti će ‘imitirati’ poznato ime s primjerice ‘PayPal Service (zxk1942R3@gmail.com)’. Također, e-mail koji stiže od PayPala neće vas tražiti informacije poput lozinke, broja kartice ili imena banke ili pak download softvera. T-Portal

14.07.2017. (13:10)

PayPal i Apple postali poslovni partneri

17.03.2016. (10:20)

Svijet na dlanu

Bitcoinom plaća 25 tisuća Hrvata

Bitcoinom aktivno plaća gotovo 25 tisuća Hrvata, što je jedan posto domaćih online kupaca, otkrilo je istraživanje koje su na uzorku od 6.800 ispitanika proveli Perpetuum Mobile, PBZCard, Symantec i BUG. Uvjerljivo najpopularnija alternativa karticama i gotovini u Hrvatskoj, međutim, ostaje Paypal, koji koristi čak 1,8 milijuna građana. Poslovni

21.07.2015. (12:56)

All by myself

PayPal nakon prvog dana na Nasdaqu vrijedi više od Netflixa, eBaya i Twittera

Nakon jučerašnje inicijalne javne ponude dionica na Nasdaqu, na koju je PayPal nakon 13 godina u sastavu eBaya izišao kao samostalna kompanija, njegova je tržišna vrijednost dosegla 49,5 milijardi dolara. To je više od Netflixa, eBaya i Twittera. Tržište očigledno više cijeni PayPal nego njegova bivša tvrtka eBay, koja ga je 2002. kupila za 1,5 milijardu dolara. Telegram