U vječnom „updateu“ – i softvera i reputacije

PayPal je platforma za plaćanje koja ima web stranicu te omogućuje novčane transakcije, a spaja se s viza debitnom ili kreditnom karticom. Korisnici mogu slati ili primati uplate putem interneta ili u trgovini, koristeći PayPal kao posrednika. Poznat je po brzim i jednosavnim transakcijama. Za plaćanje preko kartica PayPalu se plaća naknada od 2,4 do 3,4 posto od iznosa transakcije, kao i za slanje novca (osim opcije Friends and Family koja je besplatna).

Prednosti su sigurnost, povrat novca ukoliko dokažete da vam narudžba za koju ste platili nije došla, brzina, fleksibilnost, a nedostaci su to što ga u Hrvatskoj i dalje ne koristi puno ljudi u svom poslovanju, ponekad se dulje treba čekati na odgovor korisničke podrške, a kao prodavaču u svakom trenutku podliježete obustavi i provjeri, pa i mogućem zamrzavanju računa. PayPal je također česta meta prevaranata, stoga valja uvijek biti na oprezu. Savjeti