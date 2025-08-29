U vječnom „updateu“ – i softvera i reputacije
PayPal – izazovno razdoblje između inovacija i istraga
PayPal, globalni lider digitalnih plaćanja, širi poslovanje kroz AI alate, kripto usluge i partnerstva s trgovcima, no istodobno se bori s ozbiljnim sigurnosnim i pravnim izazovima. Nedavni incident u Njemačkoj, gdje je zbog kvara u sustavu blokirano više od 10 milijardi eura transakcija, otvorio je pitanje sigurnosti. Tvrtka je pod pritiskom regulatora u SAD-u, Europi i Britaniji, dok reputaciju dodatno narušava skandal s Honey ekstenzijom i kolektivna tužba influencera. Iako PayPal planira rast dobiti do 2027., ključni izazov ostaje – vraćanje povjerenja korisnika. Lider