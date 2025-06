Metropola kao velika pješačka zona

Kažu da će 5. srpnja na Hipodromu biti preko pola milijuna ljudi. Vrata od 16:00, koncert od 20;00. Tri sata svirke, ako ne uleti kakva predgrupa. Da bi se svi posjetitelji adekvatno razmjestili u gledalište prije početka koncerta, u intervalu od 16:00 do 20:00 sati na ulazima moraju propuštati preko 2.000 ljudi u minuti bez najmanjeg zastoja. Sve to uz detaljan pregled svake osobe (detektori metala, fizički pretres), oduzimanje opasnih predmeta (boce, baklje) i otkrivanje krivotvorenih ulaznica. Kako će to odraditi u zadanom roku? Što bi još moglo poći krivo? Prometni kolaps u dolasku i odlasku? Pola milijuna na WC-u za vrijeme i poslije koncerta? Vremenske neprilike na brisanom prostoru? (Srpanj 2024. bio je najtopliji mjesec otkad postoje mjerenja.) Tko će osim organizatora biti odgovoran u slučaju da situacija negdje izmakne kontroli? Na Ravno do dna kažu – Tomašević i gradska uprava na kojoj leži moralna odgovornost za sve što se dogodi na koncertu (ukoliko dobije izbore). Tu je i popis koncertnih katastrofa od Love Parade preko drugog Woodstocka 1999. do drugih svirki s ljudskim žrtvama…