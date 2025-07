Više od koncerta, manje od glazbe

Prvi Thompsonov album i uopće je tekstualno više fokusiran na žene, nego na domoljublje. Prva je pjesma “Zmija me za srce ugrizla” u kojoj je, pogađate, žena istovjetna zmiji i to onoj zbog koje je MPT nesretan, smušen, izgubljen i otrovan. Zbog žena, pjeva on, prosuo je život i od žena nije dobio ništa više od praznih priča. Tipičan je to motiv iz mitologije i folklora, ali i iz patrijarhalno-kršćanskog naslijeđa u kojem su nam žene i zmije ili žene-zmije krive za sve i da nije bilo njih, još bi se dan danas nagi naganjali po Rajskome vrtu. Kakve su žene opisane u njegovim pjesmama? Tldr, one su – ili lažljive ili bludne ili zmije, one su objektivizirane i predmet su požude čitavih satnija i posada napaljenih muškaraca, one ne znaju raditi, ali zato znaju moliti, one su spremne ispuniti sve želje svojih muškaraca, one su nevjerne, one su se pokvarile odnosno nisu više ‘kao prije’… zanimljiva analiza iz pera autora za Ravno do dna.