Hajdemo - u planine!
Planinska koliba današnjice: s prednje strane tradicija, suvremena arhitektura sa stražnje
Koliba Kohútka u valaškim brdima Češke reinterpretira tradicijsku arhitekturu kroz suvremene materijale i održiva rješenja. Drvena kuća od 160 m² kombinira zatvoreno istočno pročelje u duhu lokalnih koliba s velikim staklenim plohama na zapadu, otvarajući spektakularne poglede na doline. Prefabricirana konstrukcija montirana je u jednom danu, dok toplinska pumpa i solarna energija osiguravaju energetsku učinkovitost. Projekt studija SENAA architekti spaja tradiciju, suvremeni dizajn i ekološku osviještenost u skladno obiteljsko utočište. Haus