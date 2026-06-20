Malo za plakanje, malo za desktop pozadinu

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Pobjedničke fotografije natječaja “Nature and Humans” prikazuju ljepotu divljine i surovu stvarnost ljudskog utjecaja
Treće izdanje godišnjeg fotografskog natječaja “Nature and Humans”, pod vodstvom španjolskog fotografa Artura de Fríasa, okupilo je autore iz 49 zemalja s ciljem slanja snažne poruke o očuvanju prirode. Nagrađeni radovi podijeljeni su u dvije skupine: s jedne strane su uznemirujući prizori koji razotkrivaju okrutnost industrijskog uzgoja i negativan utjecaj čovjeka na životinje, dok druge kategorije slave zapanjujuću ljepotu i snagu divljine. Organizatori iz zaklade Fundación DESEA ističu da su oba pristupa ključna – dok nas estetski prizori inspiriraju na zaštitu planeta, oni potresni služe kao nužan poziv na buđenje. Peta Pixel