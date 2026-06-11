Azteca fiesta

Posebno mi je drago zbog Bosne i Hercegovine. Nakon 12 godina ekipa se ponovno uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo i treba joj čestitati. Stvorena je nova atmosfera među igračima. Ti momci koji su rođeni u Bosni i Hercegovini osjećaju da je to njihova domovina. To je veliki pomak. Zbog toga je uspjeh i došao. BiH ima realnih šansi da se izbori za jedno od prva dva mjesta u skupini. Hrvatska je velesila koja je na zadnja dva prvenstva osvojila medalje, ona je u obvezi nastaviti takav niz uspjeha, iako će to biti jako teško. Favoriti za naslov prvaka su Francuska, Španjolska i Argentina, a iz drugog plana mogu zaprijetiti Portugal i Njemačka. Engleska nema prevelike šanse, kaže veliki trener za Index