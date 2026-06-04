Utakmice ćemo možda ipak gledati ujutro uz kavu
Teški vremenski uvjeti u SAD-u mogli bi dovesti do višesatnog kašnjenja utakmica na SP-u
Prema američkim pravilima, utakmica se mora odmah zaustaviti ako se munja registrira u krugu od osam milja, odnosno približno 13 kilometara od stadiona. U tom trenutku igrači se povlače s travnjaka u svlačionice, a gledatelje se usmjerava prema sigurnim i natkrivenim zonama unutar stadionskog kompleksa. Problem je u tome što FIFA nema posebno pravilo koje propisuje koliko odgoda može trajati prije nego što se utakmica definitivno otkaže. Umjesto toga, o svakom bi se slučaju odlučivalo zasebno. Potpuno premještanje utakmice za sljedeći dan dodatno bi zakompliciralo ionako zgusnut raspored turnira. tportal