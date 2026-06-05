Vaha za Index: Hrvatska je velesila, a Svjetsko prvenstvo ima tri glavna favorita - Monitor.hr
Danas (08:00)

Ostali ne moraju ni igrat

Vaha za Index: Hrvatska je velesila, a Svjetsko prvenstvo ima tri glavna favorita

Posebno mi je drago zbog Bosne i Hercegovine. Nakon 12 godina ekipa se ponovno uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo i treba joj čestitati. Stvorena je nova atmosfera među igračima. Ti momci koji su rođeni u Bosni i Hercegovini osjećaju da je to njihova domovina. To je veliki pomak. Zbog toga je uspjeh i došao. BiH ima realnih šansi da se izbori za jedno od prva dva mjesta u skupini. Hrvatska je velesila koja je na zadnja dva prvenstva osvojila medalje, ona je u obvezi nastaviti takav niz uspjeha, iako će to biti jako teško. Favoriti za naslov prvaka su Francuska, Španjolska i Argentina, a iz drugog plana mogu zaprijetiti Portugal i Njemačka. Engleska nema prevelike šanse, kaže veliki trener za Index


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Krenula predviđanja za Svjetsko prvenstvo: od svih većih favorita, Portugal najbliže ispadanju već u skupini

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  • Njemački ekonomist Joachim Klement razvio je statistički model koji je točno predvidio pobjednike Svjetskih prvenstava 2014., 2018. i 2022. godine. Za nadolazeći turnir 2026. predviđa naslov Nizozemskoj, no sam Klement ističe da je njegov model počeo kao šala kako bi ukazao na oholost ekonomista koji misle da mogu predvidjeti nepredvidivo. No, klađenja su već počela, Jutarnji, BBC
  • Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.. ako nekome treba podsjetnik za skupine, evo ih na Fox News
18.05. (01:00)

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Waka Waka dobila svoj nastavak

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01.01. (08:00)

Osigurajte vize na vrijeme

Što sve mijenja Svjetsko prvenstvo 2026.

Mundijal iduće godine donosi niz presedana: prvi put ga zajednički organiziraju tri zemlje – SAD, Kanada i Meksiko – uz osjetljive političke odnose. Turnir se širi na 48 reprezentacija i 104 utakmice, s novom nokaut-rundom i trajanjem od 39 dana. Debitirat će nove reprezentacije, dok će golema udaljenost između gradova domaćina značiti mnogo putovanja. Uvode se obvezne pauze za hidrataciju zbog vrućina, a zabrane ulaska u SAD mogle bi spriječiti dio navijača da prisustvuju utakmicama. DW