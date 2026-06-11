Neka igre počnu
Počinje Mundijal: Kaos u Meksiku uoči otvorenja, Hrvatska otvara s Engleskom idući tjedan
Najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti s 48 reprezentacija i 104 utakmice, osim o kvaliteti na terenu, ovisit će o ekstremnim vanjskim uvjetima. Ključni čimbenici bit će prilagodba na jet lag unutar četiriju vremenskih zona te suočavanje s ekstremnim vrućinama i vlagom, koje prema istraživanjima ugrožavaju izvedbu u čak 97 utakmica. Uz to, igranje na velikim nadmorskim visinama u Meksiku, zgusnut raspored (koji ne ide na ruku Hrvatskoj) te opasnost od olujnih prekida dodatno će testirati igrače. Konačni izazov bit će neujednačeni kriteriji rekordnog broja sudaca, zbog čega će prilagodba na ove uvjete biti presudna za naslov. Vice Karin za Index
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